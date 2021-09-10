Нашла рецепт вкуснее Наполеона. Готовлю аппетитные рулетики детям в школу: расходятся, как семечки

Такие мягкие рулетики с аппетитным сливочным ароматом и вкусом вам точно понравятся. Я такие делаю детям в школу, они расходятся очень быстро, как семечки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир и сливочное масло по 250 г;

мука, 500 г;

соль щепотка;

разрыхлитель, 2 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

сахар и масло сливочное по 150 г;

мука, 120 г;

ванилин.

Процесс приготовления

Сливочное масло предварительно замораживаем и трем на терке в просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Превращаем массу в кошку.

Вливаем кефир и вымешиваем тесто, собирая все в ком.

Тесто получается мягким и податливым.

Отправляем его в холодильник, упаковав в пленку.

Муку смешиваем с сахаром и кусочками сливочного масла, щепоткой соли и ванилином по вкусу. Перетираем массу в крошку и отправляем ее в холодильник.

Тесто делим на три части, каждую раскатываем в тонкий пласт и посыпаем крошкой, вынутой из холодильника.

Скручиваем пласт в трубочку и режем порционными кусочками.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.

Смазываем взбитым желтком и отправляем в духовку.

Выпекаем при 180 градусах около 30 минут.

Печенье получается очень мягким и нежным, оно отлично подходит для семейного чаепития, и гости также будут приятно удивлены.