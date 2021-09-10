Нашла рецепт вкуснее Наполеона. Готовлю аппетитные рулетики детям в школу: расходятся, как семечки

Такие мягкие рулетики с аппетитным сливочным ароматом и вкусом вам точно понравятся. Я такие делаю детям в школу, они расходятся очень быстро, как семечки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир и сливочное масло по 250 г;
- мука, 500 г;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 2 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- сахар и масло сливочное по 150 г;
- мука, 120 г;
- ванилин.
Процесс приготовления
Сливочное масло предварительно замораживаем и трем на терке в просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Превращаем массу в кошку.
Вливаем кефир и вымешиваем тесто, собирая все в ком.
Тесто получается мягким и податливым.
Отправляем его в холодильник, упаковав в пленку.
Муку смешиваем с сахаром и кусочками сливочного масла, щепоткой соли и ванилином по вкусу. Перетираем массу в крошку и отправляем ее в холодильник.
Тесто делим на три части, каждую раскатываем в тонкий пласт и посыпаем крошкой, вынутой из холодильника.
Скручиваем пласт в трубочку и режем порционными кусочками.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.
Смазываем взбитым желтком и отправляем в духовку.
Выпекаем при 180 градусах около 30 минут.
Печенье получается очень мягким и нежным, оно отлично подходит для семейного чаепития, и гости также будут приятно удивлены.
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