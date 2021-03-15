Праздничный рецепт из куриной грудки с начинкой. Такая закуска в нашей семье пользуется особой любовью

Куриный рулет с грибами – это одно из самых вкусный блюд, такая закуска в нашей семье пользуется особой любовью. Все готовится просто и быстро, а начинку вы можете придумать и другую, не обязательно грибную.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 800 г;

шампиньоны, 300 г;

сыр тертый, 200 г;

бекон, 200 г;

чеснок, 2 зубчика;

лук, 1 шт;

паприка, 3 ст.л;

масло растительное, 4 ст.л;

чеснок сухой, 1 ч.л;

желток, соль.

Процесс приготовления

Грибы режем кусочками, лук измельчаем и обжариваем на растительном масле до готовности. В самом конце солим и перчим по вкусу.

Смешиваем паприку с чесноком и солью, растительным маслом и хорошо вымешиваем соус.

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами, отбиваем в большие пласты.

С двух сторон обмазываем филе приготовленным соусом и складываем рядом в один пласт.

Посыпаем пласт грибами с луком, сыром и сворачиваем рулет.

Совет: рулет сворачивать лучше при помощи пленки, потом ее снимите.

Обматываем рулет полосками бекона.

Рулет смазываем растительным маслом, взбитым желтком и выкладываем в форму для запекания.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Рулет режем порционными кусочками, красиво выкладываем на блюдо и подаем к столу с самыми разными гарнирами.

Очень вкусно получается, если внутрь сделать начинку из соленых огурчиков и бекона.