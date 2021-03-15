Праздничный рецепт из куриной грудки с начинкой. Такая закуска в нашей семье пользуется особой любовью

Куриный рулет с грибами – это одно из самых вкусный блюд, такая закуска в нашей семье пользуется особой любовью. Все готовится просто и быстро, а начинку вы можете придумать и другую, не обязательно грибную.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 800 г;
- шампиньоны, 300 г;
- сыр тертый, 200 г;
- бекон, 200 г;
- чеснок, 2 зубчика;
- лук, 1 шт;
- паприка, 3 ст.л;
- масло растительное, 4 ст.л;
- чеснок сухой, 1 ч.л;
- желток, соль.
Процесс приготовления
Грибы режем кусочками, лук измельчаем и обжариваем на растительном масле до готовности. В самом конце солим и перчим по вкусу.
Смешиваем паприку с чесноком и солью, растительным маслом и хорошо вымешиваем соус.
Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами, отбиваем в большие пласты.
С двух сторон обмазываем филе приготовленным соусом и складываем рядом в один пласт.
Посыпаем пласт грибами с луком, сыром и сворачиваем рулет.
Совет: рулет сворачивать лучше при помощи пленки, потом ее снимите.
Обматываем рулет полосками бекона.
Рулет смазываем растительным маслом, взбитым желтком и выкладываем в форму для запекания.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Рулет режем порционными кусочками, красиво выкладываем на блюдо и подаем к столу с самыми разными гарнирами.
Очень вкусно получается, если внутрь сделать начинку из соленых огурчиков и бекона.
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