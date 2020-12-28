Зашла на кулинарный форум и узнала, что фруктовая и сырная нарезка — это колхоз и прошлый век

На днях читала на одном кулинарном форуме о том как украсить стол к Новому году. И все комментаторы пришли к единогласному почти мнению, что сейчас нарезка на стол праздничный — это колхоз и прошлый век. Тут имеется в виду не шикарная мясная, сырная и т.д. А речь о колбасе с сыром, или фрукты (все по старому образцу).

Прочитав это я была просто в шоке. Уже и еда колхозной стала. Как по мне, нормальный, удобный вариант. Ничего колхозного не вижу в этом. У некоторых повсюду колхоз. Как может быть колхозом то, что можно съесть? Вообще меня это возвращает в детство, обожаю куда-то в гости прийти, и там нарезка из колбасы, сыра, кто-то проливает на это всё винишко — мммм…

Лично у меня на столе никогда старого образца никогда не было. Всегда если нарезка, то с нормальными колбасами, дорогими сырами, экзотическими фруктами. Вообще не понимаю, что значит по старому образцу? Если что в союзе колбаса из мяса по ГОСТу была, лучше чем сейчас даже, без красителей и консервантов. Да и тогда принято было на стол получше и подороже еду поставить. Я прекрасно помню все застолья и такого не было, всегда старались все красиво и получше на стол ставить, даже в 90-е.

У нас и сейчас всегда на столе присутствует нарезка из колбасы/сыра, и съедается все сразу же либо на следующее утро.

Вареную колбасу и сыр российский ну наверное не очень на стол ставить, а так для меня обязательна должна быть нарезка. На шведских столах есть нарезки из колбасы/сыра/рыбы — это тоже колхоз? Для меня такие нарезки — это просто спасение. У меня загоны в еде, не ем кучу всего. И когда в гостях сижу за столом и не ем то, что их горячего, то наедаюсь такими закусками. Обожаю нарезочки, ненавижу все эти канапе и прочее.

Для меня важно, чтобы нарезка была аккуратной, а не порубленной топором (как здесь колбаса). Красивая тарелка и нарезка выглядит уже иначе. Каждому свое. Я делаю, делала и буду делать. Сама я покупаю готовую нарезку сырокопченой колбасы, мяса какого-нибудь, мужики отлично закусывают, хотя закусывать, наверное, тоже колхоз и прошлый век.

Я вообще не представляю, вот приходит человек такой в гости, садится за стол и думает «мммм, колхозная нарезочка, не буду есть, вдруг колхозником стану». И я бы была в шоке, если бы ко мне пришли гости, а потом обсуждали, колхозный у меня был стол или нет, это вообще наглость. Сейчас бы осваивать новые способы нарезки ради домашних посиделок. Я особо не заморачиваюсь с подачей — фигурки из сыра не вырезаю, колбаску лебедем не кручу. У меня семья большая, все это съедается за 10 минут, поэтому возиться с ресторанной подачей просто бессмысленная трата времени в нашем случае.

Да и колхоз — это коллективное хозяйство, каким боком к нему относится нарезка? Сейчас этот колхоз пихают к месту, а чаще не к месту. Для меня это совершенно не колхоз. Нарезка как нарезка. А что можно еще делать с сыром и колбасой?