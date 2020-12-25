Рыба в шубе: нежная рыба в хрустящей шубке

Рыба в шубе – нежнейшая рыба с хрустящей «шубкой». Рецепт очень простой, блюдо всех сразит своим великолепным вкусом. По душе придется не только взрослым, но и деткам, которым рыбка необходима.

Рыба в шубе: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – картофеля 500 (пятьсот) гр – тилапии и филе тилапии 2 (две) ст. ложки – муки 1 (одна) шт – яйца Соль и сухие специи по вкусу 5 (пять0 ст. ложек – растительного масла

Рыба в шубе: рецепт

У меня филе тилапии. И никаких проблем, не нужно возиться и чистить. И вам советую. Нарежем филе на кусочки

Теперь займемся шубой. Сырой картофель натрите на терке

На сковороде разогрейте растительное масло. Картошку немного посолите, добавьте специй и вбейте в него яйцо. Перемешайте

Рыбу смажьте солью и специями. Обваляйте кусочки в муке

Картофельно-яичную массу отожмите и в буквальном смысле слова одевайте куски рыбы в шубку нашу. Со всех сторон руками

Отправьте на сковороду и обжаривайте с двух сторон до появления золотистой корочки. Сначала огонь сильный, но затем убавьте, чтобы рыба внутри прожарилась

Рыба в шубе готова!

Роскошная рыбка! И на вид и по вкусу. Обязательно приготовьте по моему рецепту.