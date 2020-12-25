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Рыба в шубе: нежная рыба в хрустящей шубке

Рыба в шубе – нежнейшая рыба с хрустящей «шубкой». Рецепт очень простой, блюдо всех сразит своим великолепным вкусом. По душе придется не только взрослым, но и деткам, которым рыбка необходима.

Рыба в шубе: ингредиенты

Рыба в шубе

  1. 500 (пятьсот) гр – картофеля
  2. 500 (пятьсот) гр – тилапии и филе тилапии
  3. 2 (две) ст. ложки – муки
  4. 1 (одна) шт – яйца
  5. Соль и сухие специи по вкусу
  6. 5 (пять0 ст. ложек – растительного масла

Рыба в шубе: рецепт

Рыба в шубе

  • У меня филе тилапии. И никаких проблем, не нужно возиться и чистить. И вам советую. Нарежем филе на кусочки
  • Теперь займемся шубой. Сырой картофель натрите на терке
  • На сковороде разогрейте растительное масло. Картошку немного посолите, добавьте специй и вбейте в него яйцо. Перемешайте
  • Рыбу смажьте солью и специями. Обваляйте кусочки в муке
  • Картофельно-яичную массу отожмите и в буквальном смысле слова одевайте куски рыбы в шубку нашу. Со всех сторон руками
  • Отправьте на сковороду и обжаривайте с двух сторон до появления золотистой корочки. Сначала огонь сильный, но затем убавьте, чтобы рыба внутри прожарилась

Рыба в шубе готова!

Рыба в шубе

Роскошная рыбка! И на вид и по вкусу. Обязательно приготовьте по моему рецепту.

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