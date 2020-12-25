Рыба в шубе: нежная рыба в хрустящей шубке

Рыба в шубе – нежнейшая рыба с хрустящей «шубкой». Рецепт очень простой, блюдо всех сразит своим великолепным вкусом. По душе придется не только взрослым, но и деткам, которым рыбка необходима.
Рыба в шубе: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – картофеля
- 500 (пятьсот) гр – тилапии и филе тилапии
- 2 (две) ст. ложки – муки
- 1 (одна) шт – яйца
- Соль и сухие специи по вкусу
- 5 (пять0 ст. ложек – растительного масла
Рыба в шубе: рецепт
- У меня филе тилапии. И никаких проблем, не нужно возиться и чистить. И вам советую. Нарежем филе на кусочки
- Теперь займемся шубой. Сырой картофель натрите на терке
- На сковороде разогрейте растительное масло. Картошку немного посолите, добавьте специй и вбейте в него яйцо. Перемешайте
- Рыбу смажьте солью и специями. Обваляйте кусочки в муке
- Картофельно-яичную массу отожмите и в буквальном смысле слова одевайте куски рыбы в шубку нашу. Со всех сторон руками
- Отправьте на сковороду и обжаривайте с двух сторон до появления золотистой корочки. Сначала огонь сильный, но затем убавьте, чтобы рыба внутри прожарилась
Рыба в шубе готова!
Роскошная рыбка! И на вид и по вкусу. Обязательно приготовьте по моему рецепту.
Свежие комментарии