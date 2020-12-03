Рыбная нарезка: красивая нарезка-мастерство и знание секретов

Рыбная нарезка – получается профессионально! Ведь нарезать рыбу красиво умеет не каждая хозяюшка. Сегодня, я расскажу вам секреты красивой нарезки.

Рыбная нарезка: ингредиенты

300 (триста) гр – лосося

Рыбная нарезка: способ

Нам понадобится слайсерный или филейный нож. У них узкое и тонкое лезвие. А главное, нож должен быть острым. Тогда нарезка получится 100 % успешной

Потом, рыбу рукой не держат! Начинают нарезать слева, а не справа. Рыба лежит на доске и никуда не денется

Нож наклоните под углом 45 градусов и делайте первый рез. Плавно и долго срезайте первый угловой кусок. Далее тонко, ломтик за ломтиком нарезайте рыбу

Не принято подавать филе темной стороной

Когда же вы уже близки к краю кусочка, придержите филе на входе ножа, так получится очень аккуратно

Сразу выкладывайте ломтики рыбы на посуду в которой будете подавать на стол

Профессионально и аккуратно выполненная нарезка даже не требует никакого дополнительного украшения. И так вид получается богатым, роскошным и очень аппетитным.

Рыбная нарезка готова: Видео

Удивите своих гостей своими навыками нарезки рыбы. Они точно почувствуют себя как в одном из дорогих ресторанов! Учитесь готовить не только полезно и вкусно, но и красиво.

Ведь это тоже немаловажно! На здоровье.