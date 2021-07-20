Апельсиновый кекс с ягодами. Лакомство, которое полюбят как дети, так и взрослые

Апельсиновый кекс с ягодами получается нежным и невероятно ароматным, Вам обязательно понравится.
Апельсиновый кекс с ягодами: ингредиенты
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
- Апельсиновый сок — от 1/2 п. (половина плода)
- Растительное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Ряженка — 2 шт. (две штуки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Ваниль, клубника — на вкус
Способ приготовления:
- Яйца, сахар и ванилин смешайте и тщательно взбейте.
- Введите ряженку, сок апельсина и взбейте ещё раз.
- Муку смешайте с разрыхлителем и введите к общей массе, тщательно взбивая.
- Вылейте тесто в формочки или в общую форму, на ваше усмотрение.
- Введите в каждую формочку по одной клубнике.
- Выпекайте при 200 градусах примерно 20 минут и подавайте в горячем либо охлаждённом виде.
Апельсиновый кекс с ягодами — нежная выпечка, которая всем понравится.
Пеките на здоровье!
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