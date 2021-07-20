Апельсиновый кекс с ягодами. Лакомство, которое полюбят как дети, так и взрослые

Апельсиновый кекс с ягодами получается нежным и невероятно ароматным, Вам обязательно понравится.

Апельсиновый кекс с ягодами: ингредиенты

Апельсиновый кекс с ягодами

  1. Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  2. Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
  3. Апельсиновый сок — от 1/2 п. (половина плода)
  4. Растительное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  5. Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Ряженка — 2 шт. (две штуки)
  7. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  8. Ваниль, клубника — на вкус

Способ приготовления:

  • Яйца, сахар и ванилин смешайте и тщательно взбейте.
  • Введите ряженку, сок апельсина и  взбейте ещё раз.
  • Муку смешайте с разрыхлителем и введите к общей массе, тщательно взбивая.
  • Вылейте тесто в формочки или в общую форму, на ваше усмотрение.
  • Введите в каждую формочку по одной клубнике.
  • Выпекайте при 200 градусах примерно 20 минут и подавайте в горячем либо охлаждённом виде.

Апельсиновый кекс с ягодами — нежная выпечка, которая всем понравится.

Апельсиновый кекс с ягодами. Лакомство, которое полюбят как дети, так и взрослые 2

Пеките на здоровье!

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