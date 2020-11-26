Салат под закусочку за считанные минуты! Оригинальное и вкусное блюдо

Одна из самых удачных закусок на праздничном столе – это маринованные грибочки. А если еще и сделать с ними салат, добавив совсем немного ингредиентов, тогда вообще получается очень оригинальное и вкусное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

маринованные опята, 200 г;

кукуруза консервированная и горошек, по 150 г;

лук, 1 шт;

масло растительное.

Для маринада лука необходимо:

сахар, 1 ч.л;

соль, 0.5 ч.л;

уксус 9 %, 1 ст.л;

кипяток, 150 мл.

Процесс приготовления

С кукурузы и горошка сливаем жидкость.

Грибы, если у вас маленькие, оставляем так, как есть. Если грибочки крупные, тогда режем их маленькими кусочками.

Лук режем четверть кольцами и добавляем все указанные ингредиенты. После того, как залили кипятком, хорошо перемешиваем и оставляем в маринаде до полного остывания. Потом сливаем жидкость и добавляем к остальным ингредиентам.

Смешиваем все продукты, заправляем салат нерафинированным растительным маслом, солим по вкусу и подаем.