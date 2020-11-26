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Салат под закусочку за считанные минуты! Оригинальное и вкусное блюдо

Одна из самых удачных закусок на праздничном столе – это маринованные грибочки. А если еще и сделать с ними салат, добавив совсем немного ингредиентов, тогда вообще получается очень оригинальное и вкусное блюдо.

Для приготовления вам  потребуются такие ингредиенты:

  • маринованные опята,  200 г;
  • кукуруза консервированная и горошек, по 150 г;
  • лук, 1 шт;
  • масло растительное.

Для маринада лука необходимо:

  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • уксус 9 %, 1 ст.л;
  • кипяток, 150 мл.

Процесс приготовления

С кукурузы и горошка сливаем жидкость.

Грибы, если у вас маленькие, оставляем так, как есть. Если грибочки  крупные, тогда режем их маленькими кусочками.

Лук режем четверть кольцами и добавляем все указанные ингредиенты. После того, как залили кипятком, хорошо перемешиваем и оставляем в маринаде до полного остывания. Потом сливаем жидкость и добавляем к остальным ингредиентам.

Смешиваем все продукты, заправляем салат нерафинированным  растительным маслом, солим по вкусу и подаем.

Салат под закусочку за считанные минуты! Оригинальное и вкусное блюдо

Салат можно заправить любым растительным маслом, но именно нерафинированное, с ароматом масло, отлично подчеркиваем вкус всех продуктов, особенно грибов.

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