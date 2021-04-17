Торт дежурный «Три стакана» буквально тает во рту. Все смешали и в духовку

Самый простой рецепт, с которым справится даже новичок в кулинарии. Удобство готовки в том, что все продукты меряем одинаковым стаканом. Бисквит получается влажным, мягким, нет необходимости дополнительно пропитывать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, мука и сахар по 1 стакану (200 г);

яйцо, 1 шт;

какао, 2 ст.л;

сода, 1 ч.л;

масло растительное.

Для приготовления крема необходимо:

сметана, 500 г;

пудра сахарная 2 – 3 ст.л;

орехи грецкие по вкусу и желанию.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с содой.

Совет: кефир можно заменить йогуртом. Если боитесь, что сода не погасится в кислой среде кефира, можно добавить немного лимонного сока.

Яйцо смешиваем с сахаром и щепоткой соли, перемешиваем.

Смешиваем обе массы и перемешиваем.

Просеиваем муку с какао в массу и вымешиваем густое тесто.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Форму смазываем растительным маслом и выливаем тесто.

Выпекаем от 30 до 40 минут при 180 градусах, проверяя готовность шпажкой.

Остужаем бисквит и режем на 3 коржа, выравниваем бисквит, обрезки измельчаем.

Для крема лучше взять жирную сметану и вымешать с сахарной пудрой венчиком. Миксером можно не взбивать, пудра действует как загуститель.

Смазываем коржи кремом, формируем торт, обмазываем края и верх, обсыпаем крошкой и измельченными орехами.

Отправляем торт в холодильник на несколько часов.

Рецепт этого торта можно взять за основу и придумав свой крем, сделать другой десерт.