Торт дежурный «Три стакана» буквально тает во рту. Все смешали и в духовку

Самый простой рецепт, с которым справится даже новичок в кулинарии. Удобство готовки в том, что все продукты меряем одинаковым стаканом. Бисквит получается влажным, мягким, нет необходимости дополнительно пропитывать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, мука и сахар по 1 стакану (200 г);
- яйцо, 1 шт;
- какао, 2 ст.л;
- сода, 1 ч.л;
- масло растительное.
Для приготовления крема необходимо:
- сметана, 500 г;
- пудра сахарная 2 – 3 ст.л;
- орехи грецкие по вкусу и желанию.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с содой.
Совет: кефир можно заменить йогуртом. Если боитесь, что сода не погасится в кислой среде кефира, можно добавить немного лимонного сока.
Яйцо смешиваем с сахаром и щепоткой соли, перемешиваем.
Смешиваем обе массы и перемешиваем.
Просеиваем муку с какао в массу и вымешиваем густое тесто.
Вливаем растительное масло и перемешиваем.
Форму смазываем растительным маслом и выливаем тесто.
Выпекаем от 30 до 40 минут при 180 градусах, проверяя готовность шпажкой.
Остужаем бисквит и режем на 3 коржа, выравниваем бисквит, обрезки измельчаем.
Для крема лучше взять жирную сметану и вымешать с сахарной пудрой венчиком. Миксером можно не взбивать, пудра действует как загуститель.
Смазываем коржи кремом, формируем торт, обмазываем края и верх, обсыпаем крошкой и измельченными орехами.
Отправляем торт в холодильник на несколько часов.
Рецепт этого торта можно взять за основу и придумав свой крем, сделать другой десерт.
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