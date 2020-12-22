ФАРШИРОВАННЫЕ БУЛОЧКИ: ТОП-5 РЕЦЕПТОВ

1 рецепт:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Булочки с кунжутом — 5 шт

● Грибы — 100 г

● Лук репчатый — 1 шт

● Майонез — по вкусу

● Горчица — по вкусу

● Аджика — по вкусу

● Сыр — 50 г

● Помидор — 1 шт

● Зелень — 1 пучок

● Соль — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нам понадобятся бутербродные булочки.У булочек срезать верх и вынуть мякиш.Соединить майонез, горчицу и аджику. Смазать изнутри каждую булочку.Грибы нарезать пластинами, лук измельчить. Обжарить их до готовности.На дно булочки положить начинку из лука и грибов сверху – дольки помидора.Сыр натереть на терке и посыпать начинку.Запекать булочки в предварительно нагретой духовке до 180С 5 минут.

2 рецепт:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Яйца перепелиные

● Булочки без наполнителя

● Сливочное масло

● Ветчина

● Огурцы маринованные

● Горчица

● Майонез

● Зелень

● Молоко

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Количество булочек и яиц должно быть одинаковым.Первым делом приготовим начинку. Для этого нарезаем тонкой соломкой ветчину и маринованные огурчики.Все тщательно смешиваем в отдельной емкости. Заправляем смесью майонеза и горчицы (на 3 ст.ложки майонеза приходится 1 ч. ложка горчицы).

Теперь принимаемся за булочки. Если у вас в наличии имеются небольшие (диаметром до 8 сантиметров) булочки, разрежем их пополам вдоль.

Если у вас булочки покрупней, вам потребуется примерно штуки три. Разрезаем каждую из них на две части. Из половинок удаляем мякиш.

И пропитываем дно булочки молоком. Молока на это нужно всего по половине столовой ложки на половинку булочки.Теперь смазываем внутреннюю часть «хлебного контейнера» мягким сливочным маслом. Можно промазать только дно, а можно и все стороны. Так закуска получится только вкусней и более сливочной.

Наполняем наши заготовки начинкой.Мелко шинкуем зелень и посыпаем ею начинку.Теперь в каждую булочку сажаем сырое перепелиное яйцо.Аккуратно укладываем булочки на смазанный маслом противень и отправляем в духовой шкаф (температура нагрева духовки не менее двухсот градусов).Запекаем булочки до тех пор, пока яичный желток не загустеет. Вы можете использовать любую другую начинку!

Ароматные хрустящие булочки с сытной начинкой готовы!

3 рецепт:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● Две круглых булочки с кунжутом (или ваши любимые булочки)

● Несколько кусочков подкопченной колбаски

● Вареная колбаса (или сосиски, можно брать любые мясные продукты)

● Ломтики сыра

● Маринованные огурцы

● Майонез

● Кетчуп

● Сливочное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приведенный состав продуктов не догма, меняйте и подбирайте те продукты которые с удовольствием едят у вас в семье. У булочек срезать верхнюю часть (крышечки), мякоть вынуть. Внутри смазать мягким сливочным маслом, положить по кусочку копченой колбаски, немного вареной колбасы (ее можно нарезать кубиками), смазать майонезом. Положить слой огурчиков (дольки или кружочки), ломтик сыра, смазать кетчупом. Слои повторить, на последний сырный слой положить майонез. Накрыть срезанными крышечками, поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 7 – 10 минут на среднем огне.

4 рецепт:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● шампиньоны свежие, мелкие — 200 грамм

● сливочное масло — 20 грамм

● сок и цедра 1/2 лимона

● булочки круглые, большие — две штуки.

● сливки — 50 миллилитров

● соль

● перец черный свежемолотый

● зелень петрушки

Разогреем духовку до 180 градусов. Сливочное масло растопим на сковороде, потушите на масле целые грибы в течение 2 минут, добавим лимонный сок и две столовых ложки воды. Накроем крышкой и готовим 1 минуту.С булочек срежем верхние части — «крышечки». Выскоблите мякоть из булочек. Разогреем булочки в духовке.В грибы добавим сливки, уменьшим огонь. Приправьте по вкусу перцем и солью. Наполним булочки грибной массой, посыплем рубленной зеленью, накроем крышечками.

5 рецепт:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● булочки франзуцкие – 4 шт.

● свинина – 150 г

● говядина – 120 г

● сыр – 74 г

● болгарский перец среднего размера – 2 шт.

● репчатый лук — небольшой.

● чеснок – 1 зубочек

● зеленый салат средний пучочек

● зелень укропа – ½ пучка

● зелень петрушки – ½ пучка

● растительное масло очищенное– 2 ст. ложки

● перец красный, а также черный молотый

● соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сначала нужно вымыть мясо и нарезать его кусками, после этого простите его через мясорубку. Лук нужно очистить и вымыть, затем мелко нарезать. Чеснок также нужно очистить и вымыть, потом меленько измельчить. Теперь вымойте болгарский перец, срежьте плодоножки и удалите семена, а также нарежьте его небольшими аккуратными кусочками. Вымойте листья салата и зелень петрушки, а вот зелень укропа вымойте и мелко нарежьте. В свою очередь сыр необходимо натереть на мелкой терке.

Мясной фарш нужно жарить в микроволновой печи в масле 5 минут при мощности 80%. Затем добавьте лук, чеснок и болгарский перец, жарьте при той же мощности ещё 5 минут. Посолите, поперчите и добавьте зелень укропа, тщательно перемешайте. После этого срежьте верхушки у булочек и выньте мякиш с помощью чайной ложки. Наполните булочки приготовленным фаршем и посыпьте сверху сыром. Запекать в микроволновой печи с помощью мощности 100% в течение 2 минут. Выложите приготовленные булочки на выстланное листьями салата блюдо и украсьте листиками петрушки.