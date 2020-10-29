Яблочный пирог за 7 минут! Так быстро выпечку я еще не готовила

Этот рецепт я уже давно внесла в свое меню: минимум продуктов, максимум удовольствия, минимум времени на готовку и пирог не надоедает и вся семья с огромным аппетитом кушает такой десерт. Можно и для гостей делать, когда совсем мало времени и они уже на пороге.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 1 кг;
- мука, манная крупа и сахар по 1 стакану;
- молоко, 300 мл;
- масло растительное, 50 г;
- корица по вкусу.
Процесс приготовления
Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке или же мелко режем ножом – делайте так, как вам удобно.
В емкости соединяем сухие ингредиенты – манную крупу, сахар и просеянную муку.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем треть сухой массы, разравниваем.
Выкладываем на смесь половину яблок, потом посыпаем сухой смесью частью, опять яблоки и сухая смесь.
Совет: по вкусу яблочки можно посыпать корицей или измельченными орешками, изюмом.
Заливаем молоком и делаем проколы вилкой, сверху можете еще положить кусочки сливочного масла.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 50 – 60 минут.
Остужаем пирог в форме, посыпаем сахарной пудрой или смешанной с корицей пудрой и подаем к столу. Можно подать еще и мед, в качестве сладкого соуса к пирогу.
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