Яблочный пирог за 7 минут! Так быстро выпечку я еще не готовила

Этот рецепт я уже давно внесла в свое меню: минимум продуктов, максимум удовольствия, минимум времени на готовку и пирог не надоедает и вся семья с огромным аппетитом кушает такой десерт. Можно и для гостей делать, когда совсем мало времени и они уже на пороге.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 1 кг;

мука, манная крупа и сахар по 1 стакану;

молоко, 300 мл;

масло растительное, 50 г;

корица по вкусу.

Процесс приготовления

Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке или же мелко режем ножом – делайте так, как вам удобно.

В емкости соединяем сухие ингредиенты – манную крупу, сахар и просеянную муку.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и выкладываем треть сухой массы, разравниваем.

Выкладываем на смесь половину яблок, потом посыпаем сухой смесью частью, опять яблоки и сухая смесь.

Совет: по вкусу яблочки можно посыпать корицей или измельченными орешками, изюмом.

Заливаем молоком и делаем проколы вилкой, сверху можете еще положить кусочки сливочного масла.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 50 – 60 минут.

Остужаем пирог в форме, посыпаем сахарной пудрой или смешанной с корицей пудрой и подаем к столу. Можно подать еще и мед, в качестве сладкого соуса к пирогу.