Два ингредиента, которые делают тесто для чебуреков идеальным. Начинка в моих чебуреках тоже вкусная

С помощью этого рецепта я готовлю очень воздушные, мягкие, совсем не жирные чебуреки с сочной и ароматной начинкой. Все делается просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток, 1 стакан;
- водка, смалец по 1 ст.л;
- мука, 3 стакана;
- соль, 1 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш любой, 500 г;
- лук, 2 шт;
- соль обычная или адыгейская, 1 ч.л;
- лимонный сок, 1 ст.л;
- чеснок, смесь перцев, зелень.
Процесс приготовления
Добавим смалец (!), водку (!) и соль. Заменять смалец на растительное масло не советую
В кипятке растворяем водку и смалец, добавляем соль и растительное масло. Водка и жир делают тесто нежным и хрустящим.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.
Совет: муки может потребоваться больше или меньше, главное – не переборщите, чтобы тесто не стало слишком тугим.
Накрываем тесто и оставляем на время.
Фарш заправляем мелко резанным или тертым луком, солью и специями, зеленью. Чтобы начинка была сочной, можно добавить кубики замороженного сливочного масла.
Формируем чебуреки с начинкой и обжариваем их на растительном масле с двух сторон до золотистости.
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