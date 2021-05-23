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Два ингредиента, которые делают тесто для чебуреков идеальным. Начинка в моих чебуреках тоже вкусная

С помощью этого рецепта я готовлю очень воздушные, мягкие, совсем не жирные чебуреки с сочной и ароматной начинкой. Все делается просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кипяток, 1 стакан;
  • водка, смалец по 1 ст.л;
  • мука, 3 стакана;
  • соль, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • фарш любой, 500 г;
  • лук, 2 шт;
  • соль обычная или адыгейская, 1 ч.л;
  • лимонный сок, 1 ст.л;
  • чеснок, смесь перцев, зелень.

Процесс приготовления

Добавим смалец (!), водку (!) и соль. Заменять смалец на растительное масло не советую

В кипятке растворяем водку и смалец, добавляем соль и растительное масло. Водка и жир делают тесто нежным и хрустящим.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.

Совет: муки может потребоваться больше или меньше, главное – не переборщите, чтобы тесто не стало слишком тугим.

Накрываем тесто и оставляем на время.

Фарш заправляем мелко резанным или тертым луком, солью и специями, зеленью. Чтобы начинка была сочной, можно добавить кубики замороженного сливочного масла.

Формируем чебуреки с начинкой и обжариваем их на растительном масле с двух сторон до золотистости.

Два ингредиента, которые делают тесто для чебуреков идеальным. Начинка в моих чебуреках тоже вкусная

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