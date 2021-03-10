За много лет впервые встретила новый рецепт салата с крабовыми палочками (в разы вкуснее обычного, делюсь)

Оригинальный салат с крабовыми палочками, который станет новым блюдом на вашем столе. Мне он очень понравился своим свежим вкусом и ароматом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 1 пачка;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- яйца, 3 шт;
- огурец свежий, 3 шт;
- укроп, пучок;
- соль, майонез.
Процесс приготовления
Палочки режем соломкой.
Кукурузу откидываем на сито, чтобы стекла жидкость.
Яйца взбиваем немного венчиком. Солим и выпекаем 2 – 3 блина, остужаем и режем соломкой.
Совет: если хотите, можно добавить и отварной рис.
Огурцы режем соломкой.
Укроп мелко рубим.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом по своему вкусу, перемешиваем и пробуем. Если необходимо, солим и подаем к столу.
В праздничном варианте салата, его можно формировать в кольце на блюдо, застеленном листьями салата.
Свежие комментарии