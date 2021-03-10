Скатерть-Самобранка

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За много лет впервые встретила новый рецепт салата с крабовыми палочками (в разы вкуснее обычного, делюсь)

Оригинальный салат с крабовыми палочками, который станет новым блюдом на вашем столе. Мне он очень понравился своим свежим вкусом и ароматом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • крабовые палочки, 1 пачка;
  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • яйца, 3 шт;
  • огурец свежий, 3 шт;
  • укроп, пучок;
  • соль, майонез.

Процесс приготовления

За много лет впервые встретила новый рецепт салата с крабовыми палочками (в разы вкуснее обычного, делюсь)

Палочки режем соломкой.

Кукурузу откидываем на сито, чтобы стекла жидкость.

Яйца взбиваем немного венчиком. Солим и выпекаем 2 – 3 блина, остужаем и режем соломкой.

Совет: если хотите, можно добавить и отварной рис.

Огурцы режем соломкой.

Укроп мелко рубим.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом по своему вкусу, перемешиваем и пробуем. Если необходимо, солим и подаем к столу.

За много лет впервые встретила новый рецепт салата с крабовыми палочками (в разы вкуснее обычного, делюсь)

В праздничном варианте салата, его можно формировать в кольце на блюдо, застеленном листьями салата.

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