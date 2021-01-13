Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

Сегодня мы испечем торт Мужской Идеал по самому вкусному и удачному рецепту. Торт, приготовленный по этому рецепту, получается всегда пышным, сладким, мягким, нежным и вкусным. Одним словом, обязательно попробуйте его приготовить.

Торт Мужской Идеал. Ингредиенты

Торт Мужской Идеал Тесто

Яйца — 6 шт.

Мука — 2 стакана

Мед — 4 ложки растопленного

Сливочное масло — 100 гр.

Сода — 1,5 ч.л.

Мука — 350 гр.

Грецкие орехи — 1 стакан

Мужской Идеал Крем

Сгущенное молоко — 1 банка вареного+1 банка обычного

Сливочное масло — 300 гр.

Торт Мужской Идеал Приготовление шаг за шагом

Начнем готовить тесто для нашего тортика — Торт Мужской Идеал

Разобьем 6 яиц

Добавим 2 стакана (400 гр. сахара)

Немного размешаем

Добавим в массу из яиц и сахара 100 гр. сливочного масла

Начнем варить смесь на водяной бане

Как только ингредиенты растворятся и масса начнет пениться, добавим две столовые ложки твердого или 4 столовые ложки жидкого меда

Запомним, что мед нельзя подвергать сильной тепловой обработке

Добавим 1,5 неполные чайные ложки соды

Продолжим смешивать

Донесём до кипения, но не позволяем закипеть, в этом случае и коржи получатся темного цвета, и мед потеряет свои свойства

Как только смесь начнет пениться, снимем с огня

Добавим 2 столовые ложки коньяка

Добавим муку просеивая через сито 350 гр. муки

муки Добавим к тесту стакан слегка измельченных грецких орехов

Мы будем печь 3 слоя теста, но можно и 4

Печем в духовке, разогретой до 180 градусов

После того как мы по очереди пропекли слои, приступим к приготовлению крема

Начнем взбивать миксером 300 гр. сливочного масла

Добавим к сливочному маслу две банки сгущенного молока

Многие в торт Мужской Идеал добавляют две банки вареного сгущенного молока, но я советую добавлять одну банку вареного и одну обычного, так получится намного вкуснее и пикантнее

Получился крем нежного, приятного оттенка

Коржи уже остыли

Пришло время сборки торта

Первый слой теста обильно смажем кремом и закроем следующим и так поступим с остальными коржами

Верхний слой также смажем кремом

Поверхность украсим по вкусу։ какао, остатками теста, грецкими орехами, тертыми ирисками

Оставим в холодильнике пропитаться 2 часа, только потом разрежем наш Торт Мужской Идеал.

Ну что, приятного аппетита!

Видео Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт