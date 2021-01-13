Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

Сегодня мы испечем торт Мужской Идеал по самому вкусному и удачному рецепту. Торт, приготовленный по этому рецепту, получается всегда пышным, сладким, мягким, нежным и вкусным. Одним словом, обязательно попробуйте его приготовить.
Торт Мужской Идеал. Ингредиенты
Торт Мужской Идеал Тесто
- Яйца — 6 шт.
- Мука — 2 стакана
- Мед — 4 ложки растопленного
- Сливочное масло — 100 гр.
- Сода — 1,5 ч.л.
- Мука — 350 гр.
- Грецкие орехи — 1 стакан
Мужской Идеал Крем
- Сгущенное молоко — 1 банка вареного+1 банка обычного
- Сливочное масло — 300 гр.
Торт Мужской Идеал Приготовление шаг за шагом
- Начнем готовить тесто для нашего тортика — Торт Мужской Идеал
- Разобьем 6 яиц
- Добавим 2 стакана (400 гр. сахара)
- Немного размешаем
- Добавим в массу из яиц и сахара 100 гр. сливочного масла
- Начнем варить смесь на водяной бане
- Как только ингредиенты растворятся и масса начнет пениться, добавим две столовые ложки твердого или 4 столовые ложки жидкого меда
- Запомним, что мед нельзя подвергать сильной тепловой обработке
- Добавим 1,5 неполные чайные ложки соды
- Продолжим смешивать
- Донесём до кипения, но не позволяем закипеть, в этом случае и коржи получатся темного цвета, и мед потеряет свои свойства
- Как только смесь начнет пениться, снимем с огня
- Добавим 2 столовые ложки коньяка
- Добавим муку просеивая через сито 350 гр. муки
- Добавим к тесту стакан слегка измельченных грецких орехов
- Мы будем печь 3 слоя теста, но можно и 4
- Печем в духовке, разогретой до 180 градусов
- После того как мы по очереди пропекли слои, приступим к приготовлению крема
- Начнем взбивать миксером 300 гр. сливочного масла
- Добавим к сливочному маслу две банки сгущенного молока
- Многие в торт Мужской Идеал добавляют две банки вареного сгущенного молока, но я советую добавлять одну банку вареного и одну обычного, так получится намного вкуснее и пикантнее
- Получился крем нежного, приятного оттенка
- Коржи уже остыли
- Пришло время сборки торта
- Первый слой теста обильно смажем кремом и закроем следующим и так поступим с остальными коржами
- Верхний слой также смажем кремом
- Поверхность украсим по вкусу։ какао, остатками теста, грецкими орехами, тертыми ирисками
- Оставим в холодильнике пропитаться 2 часа, только потом разрежем наш Торт Мужской Идеал.
Ну что, приятного аппетита!
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