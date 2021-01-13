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Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

Сегодня мы испечем торт Мужской Идеал по самому вкусному и удачному рецепту. Торт, приготовленный по этому рецепту, получается всегда пышным, сладким, мягким, нежным и вкусным. Одним словом, обязательно попробуйте его приготовить.

Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

Торт Мужской Идеал. Ингредиенты

Торт Мужской Идеал Тесто

  • Яйца — 6 шт.
  • Мука — 2 стакана
  • Мед — 4 ложки растопленного
  • Сливочное масло — 100 гр.
  • Сода — 1,5 ч.л.
  • Мука — 350 гр.
  • Грецкие орехи — 1 стакан

Мужской Идеал Крем

  • Сгущенное молоко — 1 банка вареного+1 банка обычного
  • Сливочное масло — 300 гр.

Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

Торт Мужской Идеал Приготовление шаг за шагом

  • Начнем готовить тесто для нашего тортика — Торт Мужской Идеал
  • Разобьем 6 яиц
  • Добавим 2 стакана (400 гр. сахара)
  • Немного размешаем
  • Добавим в массу из яиц и сахара 100 гр. сливочного масла
  • Начнем варить смесь на водяной бане
  • Как только ингредиенты растворятся и масса начнет пениться, добавим две столовые ложки твердого или 4 столовые ложки жидкого меда
  • Запомним, что мед нельзя подвергать сильной тепловой обработке
  • Добавим 1,5 неполные чайные ложки соды
  • Продолжим смешивать
  • Донесём до кипения, но не позволяем закипеть, в этом случае и коржи получатся темного цвета, и мед потеряет свои свойства
  • Как только смесь начнет пениться, снимем с огня

Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

  • Добавим 2 столовые ложки коньяка
  • Добавим муку просеивая через сито 350 гр.
    муки
  • Добавим к тесту стакан слегка измельченных грецких орехов
  • Мы будем печь 3 слоя теста, но можно и 4
  • Печем в духовке, разогретой до 180 градусов
  • После того как мы по очереди пропекли слои, приступим к приготовлению крема
  • Начнем взбивать миксером 300 гр. сливочного масла
  • Добавим к сливочному маслу две банки сгущенного молока
  • Многие в торт Мужской Идеал добавляют две банки вареного сгущенного молока, но я советую добавлять одну банку вареного и одну обычного, так получится намного вкуснее и пикантнее

Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

  • Получился крем нежного, приятного оттенка
  • Коржи уже остыли
  • Пришло время сборки торта
  • Первый слой теста обильно смажем кремом и закроем следующим и так поступим с остальными коржами
  • Верхний слой также смажем кремом
  • Поверхность украсим по вкусу։ какао, остатками теста, грецкими орехами, тертыми ирисками
  • Оставим в холодильнике пропитаться 2 часа, только потом разрежем наш Торт Мужской Идеал.

Ну что, приятного аппетита!

Видео Торт Мужской Идеал. Самый удачный и вкусный рецепт

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