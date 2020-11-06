Как мой муж готовит селедку под шубой! Есть один ингредиент, который делает салат еще вкуснее

Для разнообразия, муж решил как-то провести эксперимент и сам стал делать селедку под шубой. Вы знаете, получилось очень вкусно и оригинально. Теперь делюсь с вами его новшеством.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь;
- лук;
- морковь;
- яйца;
- майонез.
Процесс приготовления
Продукты берите в том количестве, как вы делаете это обычно и процесс подготовки овощей, как всегда, за небольшим исключением.
Салат будем делать порционно, поэтому сразу приготовьте небольшие емкости.
Лук маринуем в соли и сахаре, уксусе и нескольких ложках воды. Все хорошо перемешиваем и маринуем лук кубиками в течение 5 минут. Отжимаем и будет раскладывать в салат.
Емкости смазываем небольшим количеством майонеза. Каждый слой – сеточка майонеза.
Первый слой – тертая на мелкой терке отварная картошка.
Второй слой – сельдь кубиками.
Третий слой – маринованный лук.
Совет: многие еще добавляют и тертое яблочко.
Четвертый слой — тертая отварная морковь.
Пятый слой — небольшое количество жареного лука. Это и есть секретный ингредиент мужа. Одну луковицу он мариновал, а вторую, небольшую, обжарил.
Шестой слой – яйца, тертые на крупной терке.
Последний слой – свекольный.
Отправляем салат в холодильник на пару часов и подаем к столу.
Жареного лука не стоит добавлять очень много – достаточно тонкого слоя, он не будет чувствоваться, он просто придаем особый вкус салату.
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