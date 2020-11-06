Как мой муж готовит селедку под шубой! Есть один ингредиент, который делает салат еще вкуснее

Для разнообразия, муж решил как-то провести эксперимент и сам стал делать селедку под шубой. Вы знаете, получилось очень вкусно и оригинально. Теперь делюсь с вами его новшеством.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь;

лук;

морковь;

яйца;

майонез.

Процесс приготовления

Продукты берите в том количестве, как вы делаете это обычно и процесс подготовки овощей, как всегда, за небольшим исключением.

Салат будем делать порционно, поэтому сразу приготовьте небольшие емкости.

Лук маринуем в соли и сахаре, уксусе и нескольких ложках воды. Все хорошо перемешиваем и маринуем лук кубиками в течение 5 минут. Отжимаем и будет раскладывать в салат.

Емкости смазываем небольшим количеством майонеза. Каждый слой – сеточка майонеза.

Первый слой – тертая на мелкой терке отварная картошка.

Второй слой – сельдь кубиками.

Третий слой – маринованный лук.

Совет: многие еще добавляют и тертое яблочко.

Четвертый слой — тертая отварная морковь.

Пятый слой — небольшое количество жареного лука. Это и есть секретный ингредиент мужа. Одну луковицу он мариновал, а вторую, небольшую, обжарил.

Шестой слой – яйца, тертые на крупной терке.

Последний слой – свекольный.

Отправляем салат в холодильник на пару часов и подаем к столу.