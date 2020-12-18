Такого Оливье вы точно не пробовали! Новогодний салат 2021

Рецепт – вариация на тему Оливье, но не с колбасой, не с ветчиной, не с отварной птицей, а с копченой скумбрией. Получается очень вкусный, нежный и сытный рыбный салат. Отлично подходит для разнообразия новогоднего меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия копченая, 1 шт;
- картофель отварной, 3 шт;
- морковь отварная, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- горошек консервированный, 100 г;
- яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
- лук красный или обычный, половина;
- огурец соленый, 1 шт;
- сок лимонный, 2 стл;
- укроп;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Отварные овощи и вареные яйца, огурец и лук режем мелким кубиком.
Рыбу разделываем, убираем кожуру, вынимаем все кости и филе режем кусочками.
Зелень мелко режем.
Яблоко очищаем от кожуры и также режем кубиками. Сбрызгиваем соком лимона, перемешиваем.
Смешиваем все продукты.
Заправлять все сразу майонезом не советую – салат быстро затечет. Возьмите часть, перемешайте с соусом, попробуйте на соль и если нужно, досолите и подавайте на стол в салатнике.
По мере необходимости, смешивайте салат с майонезом и подавайте.
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