Такого Оливье вы точно не пробовали! Новогодний салат 2021

Рецепт – вариация на тему Оливье, но не с колбасой, не с ветчиной, не с отварной птицей, а с копченой скумбрией. Получается очень вкусный, нежный и сытный рыбный салат. Отлично подходит для разнообразия новогоднего меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия копченая, 1 шт;

картофель отварной, 3 шт;

морковь отварная, 1 шт;

яйца, 3 шт;

горошек консервированный, 100 г;

яблоко кисло-сладкое, 1 шт;

лук красный или обычный, половина;

огурец соленый, 1 шт;

сок лимонный, 2 стл;

укроп;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Отварные овощи и вареные яйца, огурец и лук режем мелким кубиком.

Рыбу разделываем, убираем кожуру, вынимаем все кости и филе режем кусочками.

Зелень мелко режем.

Яблоко очищаем от кожуры и также режем кубиками. Сбрызгиваем соком лимона, перемешиваем.

Смешиваем все продукты.

Заправлять все сразу майонезом не советую – салат быстро затечет. Возьмите часть, перемешайте с соусом, попробуйте на соль и если нужно, досолите и подавайте на стол в салатнике.

По мере необходимости, смешивайте салат с майонезом и подавайте.