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Такого Оливье вы точно не пробовали! Новогодний салат 2021

Рецепт – вариация на тему Оливье, но не с колбасой, не с ветчиной, не с отварной птицей, а с копченой скумбрией. Получается очень вкусный, нежный и сытный рыбный салат. Отлично подходит для разнообразия новогоднего меню.

Такого Оливье вы точно не пробовали! Новогодний салат 2021

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия копченая, 1 шт;
  • картофель отварной, 3 шт;
  • морковь отварная, 1 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • горошек консервированный, 100 г;
  • яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
  • лук красный или обычный, половина;
  • огурец соленый, 1 шт;
  • сок лимонный, 2 стл;
  • укроп;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Отварные овощи и вареные яйца, огурец и лук режем мелким кубиком.

Рыбу разделываем, убираем кожуру, вынимаем все кости и филе режем кусочками.

Зелень мелко режем.

Яблоко очищаем от кожуры и также режем кубиками. Сбрызгиваем  соком лимона, перемешиваем.

Смешиваем все продукты.

Такого Оливье вы точно не пробовали! Новогодний салат 2021

Заправлять все сразу майонезом не советую – салат быстро затечет. Возьмите часть, перемешайте с соусом, попробуйте на соль и если нужно, досолите и подавайте на стол в салатнике.

По мере необходимости, смешивайте салат с майонезом и подавайте.

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