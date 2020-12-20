Курица горячего копчения: ароматная, сочная и невероятно аппетитная курица

Курица горячего копчения – невероятно вкусная курочка приготовленная своими руками! Что может быть лучше и вкуснее? Аппетитная курица станет украшением на торжественном столе.
Курица горячего копчения: ингредиенты
- 2 (два) кг – курицы
Для маринада
- 2 (две) ст. ложки – соли
- 2 (два) л – воды
- 2 (две) шт – лаврового листа
- 1 (одна) ч. ложка – сахара
- 4 (четыре) шт – гвоздики
- 4 (четыре) зубчика – чеснока
- 8 (восемь) шт – душистого перца
- Пол лимона
- Тимьян, чабрец, петрушка – по вкусу
- 4 (четыре) шт – можжевеловых ягод
Курица горячего копчения: рецепт
- Курицу промойте, выпотрошите, удалите жир на брюхе, гузку отрежьте
- В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар и соль и поставьте на огонь
- После того, как вода закипит добавьте лаврушку, чеснок, перец горошком, гвоздику и можжевельник. Варите рассол пять минут
- После чего выключите огонь и положите в маринад тимьян. Оставьте рассол остывать
- Лимон нарежьте кружочками
- Тушку курицы уложите в маринад
- Сверху налейте лимонный сок, добавьте петрушку. Установите гнет, чтобы курица полностью погрузилась в маринад. Отправьте тушку в холодильник на сутки или двое
- По истечении этого времени, выньте кур из маринада и оставьте на сквозняке проветриваться часа четыре
- Щепу замочите в воде
- Дно коптильни застелите фольгой. Разожгите огонь и дождитесь углей
- Палочки установите в брюшках куры
- Щепу отожмите и распределите ее на углях
- Выложите куриц на решетку в коптильне и коптите про 120 градусах два часа
Курица горячего копчения готова: Видео
Курица от такого маринада слабосолёная. Время копчения может варьироваться, смотрите на работу своего аппарата.На здоровье.
Свежие комментарии