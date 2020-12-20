Курица горячего копчения: ароматная, сочная и невероятно аппетитная курица

Курица горячего копчения – невероятно вкусная курочка приготовленная своими руками! Что может быть лучше и вкуснее? Аппетитная курица станет украшением на торжественном столе.

Курица горячего копчения: ингредиенты

2 (два) кг – курицы

Для маринада

2 (две) ст. ложки – соли 2 (два) л – воды 2 (две) шт – лаврового листа 1 (одна) ч. ложка – сахара 4 (четыре) шт – гвоздики 4 (четыре) зубчика – чеснока 8 (восемь) шт – душистого перца Пол лимона Тимьян, чабрец, петрушка – по вкусу 4 (четыре) шт – можжевеловых ягод

Курица горячего копчения: рецепт

Курицу промойте, выпотрошите, удалите жир на брюхе, гузку отрежьте

В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар и соль и поставьте на огонь

После того, как вода закипит добавьте лаврушку, чеснок, перец горошком, гвоздику и можжевельник. Варите рассол пять минут

После чего выключите огонь и положите в маринад тимьян. Оставьте рассол остывать

Лимон нарежьте кружочками

Тушку курицы уложите в маринад

Сверху налейте лимонный сок, добавьте петрушку. Установите гнет, чтобы курица полностью погрузилась в маринад. Отправьте тушку в холодильник на сутки или двое

По истечении этого времени, выньте кур из маринада и оставьте на сквозняке проветриваться часа четыре

Щепу замочите в воде

Дно коптильни застелите фольгой. Разожгите огонь и дождитесь углей

Палочки установите в брюшках куры

Щепу отожмите и распределите ее на углях

Выложите куриц на решетку в коптильне и коптите про 120 градусах два часа

Курица горячего копчения готова: Видео

Курица от такого маринада слабосолёная. Время копчения может варьироваться, смотрите на работу своего аппарата.

На здоровье.