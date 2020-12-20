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Курица горячего копчения: ароматная, сочная и невероятно аппетитная курица

Курица горячего копчения – невероятно вкусная курочка приготовленная своими руками! Что может быть лучше и вкуснее? Аппетитная курица станет украшением на торжественном столе.

Курица горячего копчения: ингредиенты

Курица горячего копчения

  1. 2 (два) кг – курицы

Для маринада

  1. 2 (две) ст. ложки – соли
  2. 2 (два) л – воды
  3. 2 (две) шт – лаврового листа
  4. 1 (одна) ч. ложка – сахара
  5. 4 (четыре) шт – гвоздики
  6. 4 (четыре) зубчика – чеснока
  7. 8 (восемь) шт – душистого перца
  8. Пол лимона
  9. Тимьян, чабрец, петрушка – по вкусу
  10. 4 (четыре) шт – можжевеловых ягод

Курица горячего копчения: рецепт

Курица горячего копчения

  • Курицу промойте, выпотрошите, удалите жир на брюхе, гузку отрежьте
  • В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар и соль и поставьте на огонь
  • После того, как вода закипит добавьте лаврушку, чеснок, перец горошком, гвоздику и можжевельник. Варите рассол пять минут
  • После чего выключите огонь и положите в маринад тимьян. Оставьте рассол остывать
  • Лимон нарежьте кружочками
  • Тушку курицы уложите в маринад
  • Сверху налейте лимонный сок, добавьте петрушку. Установите гнет, чтобы курица полностью погрузилась в маринад. Отправьте тушку в холодильник на сутки или двое
  • По истечении этого времени, выньте кур из маринада и оставьте на сквозняке проветриваться часа четыре
  • Щепу замочите в воде
  • Дно коптильни застелите фольгой. Разожгите огонь и дождитесь углей
  • Палочки установите в брюшках куры
  • Щепу отожмите и распределите ее на углях
  • Выложите куриц на решетку в коптильне и коптите про 120 градусах два часа

Курица горячего копчения готова: Видео

Курица от такого маринада слабосолёная. Время копчения может варьироваться, смотрите на работу своего аппарата.

На здоровье.

Курица горячего копчения

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