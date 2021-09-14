Свекровь научила: все кто пробует, просят рецепт. Узбекская мясная лепешка

Это очень аппетитное и вкусное блюдо, которое вы сможете быстро сделать на своей кухне. Особенность лепешки в том, что получается слоенное тесто с вкусной, мясной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 250 мл;

мука, 500 г;

соль, сахар, разрыхлитель по 1 ч.л;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 30 мл;

фарш, 300 г;

лук, 2 шт;

картофель, 1 шт;

соль, перец, кориандр, специи, зелень;

масло сливочное.

Процесс приготовления

Белок смешиваем с солью и сахаром, растительным маслом и водой. Перебиваем массу венчиком.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем податливое и мягкое тесто.

Накрываем массу и оставляем на 20 минут.

В фарш добавляем мелко резанный лук.

Совет: если вам больше нравится тертый лук или измельченный блендером, делайте таким способом.

Заправляем тесто солью, перцем, специями, тертой картошкой, луком, мелко рубленой зеленью.

Массу нужно очень хорошо вымешивать, постепенно вливая немного воды для однородности.

Тесто делим на порционные куски и каждый скатываем в колобок.

Раскатываем в лепешку, смазываем растопленным сливочным маслом и выкладываем тонким слоем фарш.

Складываем лепешку, каждый раз смазывая поверхность теста сливочным маслом и защипываем края.

Дополнительно раскатываем лепешки скалкой.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем пирожки, смазываем взбитым желтком.

Выпекаем при 190 градусах около 20 – 30 минут.