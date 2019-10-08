Соседка, попробовав у меня эту вкуснятину из фарша, готовит дома такое уже три дня подряд

Это блюдо вас точно покорит, оно намного вкуснее котлет. Соус идеально дополняет бризоль, делает еще сочнее, а огурчики добавляет кислинку.
Ингредиенты:
Фарш 600-700 г
луковица
картофель 2 небольшие шт.
соль
перец
яйца 6 шт.
огурцы маринованные
майонез
горчица
Приготовление:
Пропустите через мясорубку картофель и лук и добавьте к фаршу.
Отдельно взбейте яйцо.
На пищевой пленке сделайте пласт из фарша, отправьте его в яйцо и обжарьте.
Смешайте майонез и горчицу, смажьте бризоль соусом.
Разложите нарезанные огурцы, складываем бризоль пополам, разрежьте.
Приятного аппетита!!!
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