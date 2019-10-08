Соседка, попробовав у меня эту вкуснятину из фарша, готовит дома такое уже три дня подряд



Это блюдо вас точно покорит, оно намного вкуснее котлет. Соус идеально дополняет бризоль, делает еще сочнее, а огурчики добавляет кислинку. Это блюдо вас точно покорит, оно намного вкуснее котлет. Соус идеально дополняет бризоль, делает еще сочнее, а огурчики добавляет кислинку.

Ингредиенты: Фарш 600-700 г

луковица

картофель 2 небольшие шт.

соль

перец

яйца 6 шт.

огурцы маринованные

майонез

горчица Приготовление: Пропустите через мясорубку картофель и лук и добавьте к фаршу. Отдельно взбейте яйцо. На пищевой пленке сделайте пласт из фарша, отправьте его в яйцо и обжарьте. Смешайте майонез и горчицу, смажьте бризоль соусом. Разложите нарезанные огурцы, складываем бризоль пополам, разрежьте. Приятного аппетита!!!

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