Скатерть-Самобранка

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Соседка, попробовав у меня эту вкуснятину из фарша, готовит дома такое уже три дня подряд


Соседка, попробовав у меня эту вкуснятину из фарша, готовит дома такое уже три дня подрядЭто блюдо вас точно покорит, оно намного вкуснее котлет. Соус идеально дополняет бризоль, делает еще сочнее, а огурчики добавляет кислинку.

Ингредиенты:

Фарш 600-700 г
луковица
картофель 2 небольшие шт.
соль
перец
яйца 6 шт.
огурцы маринованные
майонез
горчица

Приготовление:

Пропустите через мясорубку картофель и лук и добавьте к фаршу.

Отдельно взбейте яйцо.

На пищевой пленке сделайте пласт из фарша, отправьте его в яйцо и обжарьте.

Смешайте майонез и горчицу, смажьте бризоль соусом.

Разложите нарезанные огурцы, складываем бризоль пополам, разрежьте.

Приятного аппетита!!!

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