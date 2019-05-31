Скатерть-Самобранка

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Частенько готовлю мужу на работу вот такую вкуснятину. Всем нравится


Частенько готовлю мужу на работу вот такую вкуснятину. Всем нравится

Ингредиенты:
1 ст. риса
1 банка рыбных консервов
2 луковицы
конусы вафельные
2 яйца
растительное масло

Приготовление:

Лук мелко порежьте и обжарьте до золотистого цвета.

Рыбу с маслом разомните вилкой.

Рис отварите до готовности.

Все смешайте, поперчите, посолите по вкусу.

Нафаршируйте конусы начинкой.

Два яйца взбейте, обмокните конусы в яйце.

Обжарьте на растительном масле, выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Приятного аппетита!!!

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