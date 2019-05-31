Частенько готовлю мужу на работу вот такую вкуснятину. Всем нравится

Ингредиенты:
1 ст. риса
1 банка рыбных консервов
2 луковицы
конусы вафельные
2 яйца
растительное масло
Приготовление:
Лук мелко порежьте и обжарьте до золотистого цвета.
Рыбу с маслом разомните вилкой.
Рис отварите до готовности.
Все смешайте, поперчите, посолите по вкусу.
Нафаршируйте конусы начинкой.
Два яйца взбейте, обмокните конусы в яйце.
Обжарьте на растительном масле, выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Приятного аппетита!!!
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