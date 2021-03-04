Знала бы раньше, что так вкуснее, делала бы только так. Пончики больше не жарю

Мягкие, пышные, совершенно не жирные. Ароматные пончики с классической начинкой из заварного крема готовятся просто и быстро в духовке. У нас в семье, это обязательный десерт на все праздники.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко теплое, 400 мл;
- сахар, 120 г;
- ванилин;
- дрожжи сухие, 2 ч.л;
- масло сливочное, 120 г;
- яйца, 3 шт + 1 для смазки;
- соль щепотка;
- мука около 900 г.
Для заварного крема:
- молоко, 150 мл;
- сахар, 1 ст.л;
- желток, 1 шт;
- крахмал, 1 ст.л;
- масло сливочное, 20 г.
Процесс приготовления
В теплом молоке растворяем соль, сахар, дрожжи, добавляем яйца и растопленное сливочное масло.
Перемешиваем массу венчиком до однородности.
Муку просеиваем и вводим частями. Вымешиваем.
Совет: муки вам может потребоваться около 1 кг, может меньше или больше. Главное, не забейте тесто мукой. Когда при вымешивании оно перестанет липнуть к рукам, больше муки не нужно.
Накрываем и ставим в теплое место на 1 час.
Готовим заварной крем, смешав все продукты, варим на небольшом огне до густоты.
Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Совет: чтобы не терять время на крем, купите уже готовый в магазине и приготовьте по инструкции.
Тесто делим на две части и каждую раскатываем в большой пласт.
На некотором расстоянии выкладываем начинку и накрываем вторым пластом. Там, где находится начинка, при помощи стакана, вырезаем круг.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем кружочки на расстоянии друг от друга – пончики будут расти.
Выпекам при 180 градусов около 20 – 25 минут до золотистости.
Остывшие пончики посыпаем сахарной пудрой.
Очень вкусно, да меньше затратно по времени готовки, получаются пончики с шоколадной или ореховой пастой.
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