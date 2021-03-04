Знала бы раньше, что так вкуснее, делала бы только так. Пончики больше не жарю

Мягкие, пышные, совершенно не жирные. Ароматные пончики с классической начинкой из заварного крема готовятся просто и быстро в духовке. У нас в семье, это обязательный десерт на все праздники.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 400 мл;

сахар, 120 г;

ванилин;

дрожжи сухие, 2 ч.л;

масло сливочное, 120 г;

яйца, 3 шт + 1 для смазки;

соль щепотка;

мука около 900 г.

Для заварного крема:

молоко, 150 мл;

сахар, 1 ст.л;

желток, 1 шт;

крахмал, 1 ст.л;

масло сливочное, 20 г.

Процесс приготовления

В теплом молоке растворяем соль, сахар, дрожжи, добавляем яйца и растопленное сливочное масло.

Перемешиваем массу венчиком до однородности.

Муку просеиваем и вводим частями. Вымешиваем.

Совет: муки вам может потребоваться около 1 кг, может меньше или больше. Главное, не забейте тесто мукой. Когда при вымешивании оно перестанет липнуть к рукам, больше муки не нужно.

Накрываем и ставим в теплое место на 1 час.

Готовим заварной крем, смешав все продукты, варим на небольшом огне до густоты.

Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Совет: чтобы не терять время на крем, купите уже готовый в магазине и приготовьте по инструкции.

Тесто делим на две части и каждую раскатываем в большой пласт.

На некотором расстоянии выкладываем начинку и накрываем вторым пластом. Там, где находится начинка, при помощи стакана, вырезаем круг.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем кружочки на расстоянии друг от друга – пончики будут расти.

Выпекам при 180 градусов около 20 – 25 минут до золотистости.

Остывшие пончики посыпаем сахарной пудрой.

Очень вкусно, да меньше затратно по времени готовки, получаются пончики с шоколадной или ореховой пастой.