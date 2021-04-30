Торт Славянка. Лакомство с невероятно вкусным кремом

Торт Славянка поразительно нежный, он буквально тает во рту. Попробуйте испечь этот торт один раз, и Ваши родные часто будут просить добавки.

Торт Славянка: ингредиенты

Бисквит:

Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Яйца — 6 шт. (шесть штук)

Крем:

Молоко сгущенное — 170 гр. (сто семьдесят грамм) Халва (тахинная) — 80 гр. (восемьдесят грамм) Масло сливочное — 280 гр. (двести восемьдесят грамм) Пудра сахарная — 110 гр. (сто десять грамм) Желток яичный — 1 шт. (одна штука) Ванильный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

Тесто :яйца взбейте с сахаром, введите муку и быстро перемешайте.

Застелите противень бумагой для выпечки. Вылейте тесто на середину и разровняйте по противню.

В течении 15 минут выпекайте до золотистого цвета.

Бисквит остудите на бумаге, затем аккуратно удалите с него бумагу. Обрежьте края для получения ровного прямоугольника.

Разрежьте прямоугольник на три части.

Обрезки превратите в крошку.

Крем: размягчённое масло взбейте с халвой, сгущёнкой, желтком, сахарной пудрой и ванилином.

Торт покройте кремом сверху и с боков, обсыпьте крошкой. Оставьте торт пропитываться на сутки.

Торт Славянка станет одним из любимых десертов у Вас дома.

Приятного аппетита!