Торт Славянка. Лакомство с невероятно вкусным кремом

Торт Славянка поразительно нежный, он буквально тает во рту. Попробуйте испечь этот торт один раз, и Ваши родные часто будут просить добавки.
Торт Славянка: ингредиенты
Бисквит:
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
Крем:
- Молоко сгущенное — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
- Халва (тахинная) — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Масло сливочное — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
- Пудра сахарная — 110 гр. (сто десять грамм)
- Желток яичный — 1 шт. (одна штука)
- Ванильный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Тесто :яйца взбейте с сахаром, введите муку и быстро перемешайте.
- Застелите противень бумагой для выпечки. Вылейте тесто на середину и разровняйте по противню.
- В течении 15 минут выпекайте до золотистого цвета.
- Бисквит остудите на бумаге, затем аккуратно удалите с него бумагу. Обрежьте края для получения ровного прямоугольника.
- Разрежьте прямоугольник на три части.
- Обрезки превратите в крошку.
- Крем: размягчённое масло взбейте с халвой, сгущёнкой, желтком, сахарной пудрой и ванилином.
- Торт покройте кремом сверху и с боков, обсыпьте крошкой. Оставьте торт пропитываться на сутки.
Торт Славянка станет одним из любимых десертов у Вас дома.
Приятного аппетита!
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