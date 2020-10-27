Попробовала в гостях салат и приготовила дома. Он действительно получается вкусным

Салат получается легким, но довольно сытным и оригинальным – в нем идеальное сочетание продуктов. Здесь вам не потребуются слишком дорогие ингредиенты, все просто и бюджетно – сладкий перец, яйца, полукопченая колбаса и сыр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 1 шт;

колбаса полукопченая, 150 г;

яйца вареные, 3 шт;

сыр, 150 г;

майонез, 3 – 4 ст.л;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Колбасу вы можете заменить копченым куриным мясом.

Сладкий перец, яйца, колбасу режем тонко соломкой. Вообще постарайтесь все нарезать одинаково, тогда будет не только вкусно, но и красиво.

Сыр трем на крупной терке.

Зелень берем по вкусу и мелко рубим.

Смешиваем продуты в салатнике, заправляем майонезом и пробуем – если необходимо, добавляем соль и перец.

Салат настаивать не нужно, перемешиваем и сразу подаем к столу.