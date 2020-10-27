Попробовала в гостях салат и приготовила дома. Он действительно получается вкусным

Салат получается легким, но довольно сытным и оригинальным – в нем идеальное сочетание продуктов. Здесь вам не потребуются слишком дорогие ингредиенты, все просто и бюджетно – сладкий перец, яйца, полукопченая колбаса и сыр.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец, 1 шт;
- колбаса полукопченая, 150 г;
- яйца вареные, 3 шт;
- сыр, 150 г;
- майонез, 3 – 4 ст.л;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Колбасу вы можете заменить копченым куриным мясом.
Сладкий перец, яйца, колбасу режем тонко соломкой. Вообще постарайтесь все нарезать одинаково, тогда будет не только вкусно, но и красиво.
Сыр трем на крупной терке.
Зелень берем по вкусу и мелко рубим.
Смешиваем продуты в салатнике, заправляем майонезом и пробуем – если необходимо, добавляем соль и перец.
Салат настаивать не нужно, перемешиваем и сразу подаем к столу.
Если вы подаете салат на праздничный стол, можно сделать его в кольце и украсить сверху веточками зелени. Можно сделать порционно и пожать каждому.
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