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Мясные рулеты Бабьи языки. Их можно кушать в бульоне или обжаренными

Мясные рулеты Бабьи языки — очень вкусный обед на каждый день.

Мясные рулеты Бабьи языки: ингредиенты

Мясные рулеты Бабьи языки

  1. Морковь — 6-8 шт. (шесть — восемь штук)
  2. Лук — 5-6 шт. (пять — шесть штук)
  3. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  4. Морковь — 6-8 шт. (шесть — восемь штук)
  5. Мука — 800 гр. (восемьсот грамм)
  6. Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят грамм)
  7. Любой фарш — 1 кг. (один килограмм)
  8. Сельдерей — 1 ст. (один стебель)
  9. Лавровый лист
  10. Петрушка

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте овощной бульон: в кастрюлю выложите три стебля сельдерея, луковицу, морковь, петрушку, смесь перцев, лавровый лист и соль, поставьте на огонь.
  • Приготовьте тесто: смешайте молоко с яйцами, посолите, постепенно вмесите муку. После того, как добавите часть муки, переложите тесто на стол, присыпанный мукой и замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку.
  • Тесто обмотайте в пищевую  плёнку и оставьте на столе на 20-25 минут.
  • Измельчите в бленжере лук и добавьте его в фарш, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте, затем добавьте 3-4 ложки молока, снова перемешайте.
  • 4-5 луковиц нарежьте четверть-кольцами, 5-6 морковок натрите а крупной тёрке. На разогретую сковороду выложите нарезанный лук, пассируйте до прозрачности, добавьте морковь и тушите под закрытой крышкой до полуготовности моркови.
  • Тесто раскатайте в колбасу и разделите на четыре части, затем каждую из них разделите ещё на 5 маленьких кусочков и тоненько раскатайте. На каждый кусочек тонко раскатайте фарш и закатайте его в рулетик. Готовый рулетик разделите на 4 кусочка.
  • Готовые рулетики обжарьте на сковороде на среднем огне с двух сторон до золотой корочки и переложите на посуду, устеленную бумажным полотенцем.
  • Теперь, когда все заготовки готовы, возьмите сковороду с толстым дном, выложите часть зажарки, затем часть рулетиков, следующим слоем оставшуюся зажарку и ещё слоем оставшиеся рулетики и залейте бульоном, нужно, чтобы бульон был снизу, не попадал на верхний слой рулетиков.
  • Накройте крышкой, поставьте на средний огонь, варите 8 минут после закипания.

Мясные рулеты Бабьи языки. Их можно кушать в бульоне или обжаренными 2

Мясные рулеты Бабьи языки: видео

Приятного аппетита!

 

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