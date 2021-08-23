Мясные рулеты Бабьи языки. Их можно кушать в бульоне или обжаренными

Мясные рулеты Бабьи языки — очень вкусный обед на каждый день.
Мясные рулеты Бабьи языки: ингредиенты
- Морковь — 6-8 шт. (шесть — восемь штук)
- Лук — 5-6 шт. (пять — шесть штук)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Морковь — 6-8 шт. (шесть — восемь штук)
- Мука — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят грамм)
- Любой фарш — 1 кг. (один килограмм)
- Сельдерей — 1 ст. (один стебель)
- Лавровый лист
- Петрушка
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте овощной бульон: в кастрюлю выложите три стебля сельдерея, луковицу, морковь, петрушку, смесь перцев, лавровый лист и соль, поставьте на огонь.
- Приготовьте тесто: смешайте молоко с яйцами, посолите, постепенно вмесите муку. После того, как добавите часть муки, переложите тесто на стол, присыпанный мукой и замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку.
- Тесто обмотайте в пищевую плёнку и оставьте на столе на 20-25 минут.
- Измельчите в бленжере лук и добавьте его в фарш, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте, затем добавьте 3-4 ложки молока, снова перемешайте.
- 4-5 луковиц нарежьте четверть-кольцами, 5-6 морковок натрите а крупной тёрке. На разогретую сковороду выложите нарезанный лук, пассируйте до прозрачности, добавьте морковь и тушите под закрытой крышкой до полуготовности моркови.
- Тесто раскатайте в колбасу и разделите на четыре части, затем каждую из них разделите ещё на 5 маленьких кусочков и тоненько раскатайте. На каждый кусочек тонко раскатайте фарш и закатайте его в рулетик. Готовый рулетик разделите на 4 кусочка.
- Готовые рулетики обжарьте на сковороде на среднем огне с двух сторон до золотой корочки и переложите на посуду, устеленную бумажным полотенцем.
- Теперь, когда все заготовки готовы, возьмите сковороду с толстым дном, выложите часть зажарки, затем часть рулетиков, следующим слоем оставшуюся зажарку и ещё слоем оставшиеся рулетики и залейте бульоном, нужно, чтобы бульон был снизу, не попадал на верхний слой рулетиков.
- Накройте крышкой, поставьте на средний огонь, варите 8 минут после закипания.
Мясные рулеты Бабьи языки: видео
Приятного аппетита!
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