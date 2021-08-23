Творожное суфле с манкой. Нежный и ароматный десерт для взрослых и детей

Творожное суфле с манкой получается самым нежным и вкусным, настоящим лакомством для сладкоежек.
Творожное суфле с манкой: ингредиенты
- Манка – 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Творог – 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Молоко – 1 ст. (один стакан)
- Сливочное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сахар – 65 г. (шестьдесят пять грамм)
Способ приготовления:
- Творог, сахар, молоко и желтки отдельно соедините и вымешайте как следует.
- Горячей водой залейте манку, введите к творожной смеси и вымешайте ещё раз.
- Добавьте к этой массе белки, замесите аккуратно так, чтобы остались пышными белки.
- Форму смажьте, влейте смесь и поставьте в кастрюлю с закипевшей водой. Несколько минут проварите.
- Выпекайте чуть больше 30 минут при температуре 190 градусов.
- Подавайте со сметаной.
Творожное суфле с манкой — вкусный и нежный десерт.
Приятного аппетита!
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