Скатерть-Самобранка

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Подслушала, как продавцы штор отбеливают пожелтевший от солнца тюль. Проверила, рассказываю

Как часто вы сталкивались с тем, что ваша любимая тюль, которая служила вам верой и правдой много лет, уже стала желтоватой из-за того, что выгорела на солнце.

Вот была с магазине штор и услышала, как продавцы разговаривали с покупателем, который жаловался на пожелтевшую тюль.  С  этой проблемой сталкивается каждая хозяйка. Когда мы постираем тюль, она вроде белая, но желтые следы остаются.

Когда прямые солнечные лучи попадают на тюль, она постепенно начинает выгорать, приобретает грязно-желтый оттенок.

Чтобы отбелить тюль необходимо:

  • кальцинированная сода;
  • жидкое хозяйственное мыло;
  • отбеливатель БОС.

Отбеливание проводим в два этапа:

  1. берем мыло и соду в равных пропорциях 1 к 1. К примеру, 100 к 100 граммам. Воды наливаем столько, сколько полностью покроет тюль. Замачиваем и оставляем на полдня. Периодически переворачиваем тюль. Вынимаем из раствора тюль и хорошо  прополаскиваем.
  2. Укладываем тюль в стиральную машину с гелем или порошком для стирки и добавляем отбеливатель БОС. Стираем при 60 градусах.

Подслушала, как продавцы штор отбеливают пожелтевший от солнца тюль. Проверила, рассказываю

Советую попробовать этот способ отбеливания.

Подслушала, как продавцы штор отбеливают пожелтевший от солнца тюль. Проверила, рассказываю

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