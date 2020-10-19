Подслушала, как продавцы штор отбеливают пожелтевший от солнца тюль. Проверила, рассказываю

Как часто вы сталкивались с тем, что ваша любимая тюль, которая служила вам верой и правдой много лет, уже стала желтоватой из-за того, что выгорела на солнце.

Вот была с магазине штор и услышала, как продавцы разговаривали с покупателем, который жаловался на пожелтевшую тюль. С этой проблемой сталкивается каждая хозяйка. Когда мы постираем тюль, она вроде белая, но желтые следы остаются.

Когда прямые солнечные лучи попадают на тюль, она постепенно начинает выгорать, приобретает грязно-желтый оттенок.

Чтобы отбелить тюль необходимо:

кальцинированная сода;

жидкое хозяйственное мыло;

отбеливатель БОС.

Отбеливание проводим в два этапа:

берем мыло и соду в равных пропорциях 1 к 1. К примеру, 100 к 100 граммам. Воды наливаем столько, сколько полностью покроет тюль. Замачиваем и оставляем на полдня. Периодически переворачиваем тюль. Вынимаем из раствора тюль и хорошо прополаскиваем. Укладываем тюль в стиральную машину с гелем или порошком для стирки и добавляем отбеливатель БОС. Стираем при 60 градусах.

Советую попробовать этот способ отбеливания.