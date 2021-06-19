Легкий летний салат за 5 минут! Никогда не устаю есть этот салат

Когда наступает пора молодых овощей, хочется насладиться блюдами из них. Это не только вкусно, но и очень полезно. Салат не только легкий, но и сытный, так как в его состав входит шинка. И готовится очень быстро.
Вам понадобятся ингредиенты:
- капуста белокочанная – 350 г,
- огурцы – 200г (3 шт.),
- шинка (можно взять копченую курицу) – 250 г,
- свежий укроп – по вашему вкусу.
- петрушка – по вашему вкусу.
- зеленый лук – по вашему вкусу.
- сметана (или йогурт без добавок) — 3 столовых ложки,
- соль, молотый черный перец – по вашему вкусу,
- чеснок — 2-3 зубчика.
Технология приготовления:
Капусту мелко шинкуем. Выкладываем в объемную стеклянную миску.
Вымытые огурцы нарезаем колечками, а потом — соломкой. Отправляем их к капусте.
Нарезаем шинку кольцами, а потом – соломкой. Также отправляем ее к огурцам и капусте.
Мелко нарезаем вымытый укроп и высыпаем в миску к капусте, огурцам и шинке.
Нарезаем вымытый зеленый лук и отправляем в миску с салатом.
Берем небольшую стеклянную емкость для соуса. Выкладываем в нее сметану, солим, перчим.
Предварительно измельчаем чеснок и отправляем в соус. Все тщательно перемешиваем.
Поливаем салат соусом, старательно перемешиваем.
Легкий летний салатик готов! Можно подавать к столу.
При желании салат можно заправить майонезом, оливками или подсолнечным маслом.
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