Легкий летний салат за 5 минут! Никогда не устаю есть этот салат

Когда наступает пора молодых овощей, хочется насладиться блюдами из них. Это не только вкусно, но и очень полезно. Салат не только легкий, но и сытный, так как в его состав входит шинка. И готовится очень быстро.

Вам понадобятся ингредиенты:

капуста белокочанная – 350 г,

огурцы – 200г (3 шт.),

шинка (можно взять копченую курицу) – 250 г,

свежий укроп – по вашему вкусу.

петрушка – по вашему вкусу.

зеленый лук – по вашему вкусу.

сметана (или йогурт без добавок) — 3 столовых ложки,

соль, молотый черный перец – по вашему вкусу,

чеснок — 2-3 зубчика.

Технология приготовления:

Капусту мелко шинкуем. Выкладываем в объемную стеклянную миску.

Вымытые огурцы нарезаем колечками, а потом — соломкой. Отправляем их к капусте.

Нарезаем шинку кольцами, а потом – соломкой. Также отправляем ее к огурцам и капусте.

Мелко нарезаем вымытый укроп и высыпаем в миску к капусте, огурцам и шинке.

Нарезаем вымытый зеленый лук и отправляем в миску с салатом.

Берем небольшую стеклянную емкость для соуса. Выкладываем в нее сметану, солим, перчим.

Предварительно измельчаем чеснок и отправляем в соус. Все тщательно перемешиваем.

Поливаем салат соусом, старательно перемешиваем.

Легкий летний салатик готов! Можно подавать к столу.