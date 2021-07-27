Марокканские куриные фрикадельки. Это блюдо завоюет вашу любовь

Марокканские куриные фрикадельки без сомнения станут одним из Ваших любимых блюд.
Марокканские куриные фрикадельки: ингредиенты
- Куриное филе — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Бульон — 1 ст. (один стакан)
- Зелёные оливки — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик)
- Петрушка — один пучок
- Кориандр, тмин — по вкусу
- Шафран — две щепотки
- Сладкий перец — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Лук репчатый
- Половина лимона
- Молотый имбирь — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Куриное филе промойте, высушите и нарежьте маленькими кусочками. Пропустите филе через мясорубку вместе с оливками, чесноком и половиной пучка петрушки. Посолите, поперчите, добавьте кориандр, тмин, имбирь и яйцо. Тщательно перемешайте.
- Руки смочите водой и формируйте около 20 маленьких фрикаделек. Обваляйте в муке и жарьте на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета.
- Очищенный и мелко нарезанный лук добавьте к фрикаделькам.
- Затем влейте 1 ст. бульона и добавьте шафран и паприку. Сверху накройте крышкой и тушите 20 минут, периодически помешивая.
- По истечении времени крышку уберите и влейте лимонный сок, добавьте мелко нарезанную петрушку и готовьте до загустения соуса.
Марокканские куриные фрикадельки — красочные, ароматные и безумно вкусные.
Приятного аппетита!
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