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Марокканские куриные фрикадельки. Это блюдо завоюет вашу любовь

Марокканские куриные фрикадельки без сомнения станут одним из Ваших любимых блюд.

Марокканские куриные фрикадельки: ингредиенты

Марокканские куриные фрикадельки

  1. Куриное филе — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Бульон — 1 ст. (один стакан)
  3. Зелёные оливки — 100 гр. (сто грамм)
  4. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  5. Петрушка — один пучок
  6. Кориандр, тмин — по вкусу
  7. Шафран — две щепотки
  8. Сладкий перец — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Сливочное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  10. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  11. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  12. Лук репчатый
  13. Половина лимона
  14. Молотый имбирь — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Куриное филе промойте, высушите и нарежьте маленькими кусочками. Пропустите филе через мясорубку вместе с оливками, чесноком и половиной пучка петрушки. Посолите, поперчите, добавьте кориандр, тмин, имбирь и яйцо. Тщательно перемешайте.
  • Руки смочите водой и формируйте около 20 маленьких фрикаделек. Обваляйте в муке и жарьте на разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета.
  • Очищенный и мелко нарезанный лук добавьте к фрикаделькам.
  • Затем влейте 1 ст. бульона и добавьте шафран и паприку. Сверху накройте крышкой и тушите 20 минут, периодически помешивая.
  • По истечении времени крышку уберите и влейте лимонный сок, добавьте мелко нарезанную петрушку и готовьте до загустения соуса.

Марокканские куриные фрикадельки — красочные, ароматные и безумно вкусные.

Марокканские куриные фрикадельки. Это блюдо завоюет вашу любовь 2

Приятного аппетита!

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