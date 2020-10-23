Если помутнели и вздулись огурцы в банке, не спешите их выбрасывать. Рассказываю, что с ними можно сделать

Иногда, как бы мы ни старались делать все правильно, банка с огурцами может просто помутнеть, крышка вздувается и мы с сожалением выбрасываем эту заготовку.

Некоторые в данном случае просто промывают огурцы, готовят новый рассол и обратно консервируют.

Но я поступаю иным способом.

Вынимаю из банки огурчики и режу их все такими кусочками, как добавляю в салаты.

Укладываю в контейнеры, заливаю рассолом, накрываю крышкой и ставлю в морозильную камеру.

Как вариант, огурцы можно уложить в пищевые пакеты и компактно укладывать в морозильную камеру.

Я еще делаю небольшие пакетики и коробочки с огурчиками порционно и когда нужно сделать салат, просто достаю порцию и размораживаю.

Также натираю на крупной терке для рассольника.