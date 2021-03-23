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Торт Полено со сгущенкой

Торт Полено со сгущенкой — такой вкусный и невероятно красивый. Обязательно возьмите его на заметку. Отличный вариант для праздников.

Торт Полено со сгущенкой

Торт Полено со сгущенкой: ингредиенты

  1. 420 (четыреста двадцать) гр — дрожжевого слоеного теста
  2. 400 (четыреста) гр- сметаны
  3. 360 (триста шестьдесят) гр — вареной сгущенки

Рецепт приготовления:

  • Тесто разморозьте под полотенцем в течение 40 минут при комнатной температуре. Нарежьте его на полоски шириной 1,5 см. Это удобно делать роликовым ножом
  • Противень для выпекания застелите пергаментной бумагой.  Выложить полоски теста. Выпекайте изделия в духовке 190 градусов 15-20 минут до золотистого цвета. Готовые слоёные полоски полностью остудите
  • В посуду для перемешивания крема выложите сгущенку и сметану. Продукты должны быть комнатной температуры
  • Крем перемешайте
  • Для украшения торта отложите 3-4 слоеные палочки. На твердую поверхность расстелите сложенную в 3 слоя пищевую плёнку. Выложите часть крема
  • Поверх крема разложите слоёные палочки. Щедро смажьте их кремом
  • Выложите слой второй палочек, снова нанесите крем
  • Закрутите изделия в рулет, герметично запечатайте несколькими слоями пищевой пленкой. Оставьте десерт в холодильнике на 12 часов.
    Снимите плёнку.
    Отложенные палочки измельчите скалкой, обваляйте в хлопьях торт
  • Торт Полено со сгущенкой — изумительное лакомство!
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