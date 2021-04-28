Шоколадный манник. Воздушное и мягкое сладкое лакомство

Шоколадный манник получится воздушным и невероятно мягким.
Шоколадный манник: ингредиенты
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Крупа манная — 1 ст. (один стакан)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Растительное масло — 0,5 ст. (половина стакана)
- Изюм, орехи и прочее — по вкусу
- Разрыхлитель — 10 г. (десять грамм) или погашенная уксусом сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — одна щепотка
- Какао — 3 ст. л (три столовые ложки)
Приготовление глазури:
- Растительное масло или вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Какао — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Смешайте сахар, манную крупу, влейте воду, вымесите до однородности и оставить на 30 минут. Вместо воды можно взять сок.
- Массу посолите, влейте растительное масло, перемешайте и добавьте какао, перемешайте.
- Всыпьте ванильный сахар.
- Муку просейте и частями введите в тесто, затем перемешайте.
- Тесто выложите в чашу мультиварки , которую заранее смажьте маслом, выпекайте один час в режиме Выпечка.
- Приготовьте глазурь — все ингредиенты перемешайте и варите до густоты, затем остудите.
- Покройте манник глазурью.
Шоколадный манник прост в приготовлении, но очень вкусный.
Пеките на здоровье!
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