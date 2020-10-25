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Сырники из творога: приготовленные в духовке, запах и вкус обалденные!

Сырники из творога! Предлагаем вам приготовить сырники и творога в духовке. Они получаются очень вкусными с изумительно нежным запахом.

Сырники из творога: ингредиенты

Сырники из творога

  • двести грамм творога
  • три столовые ложки сахара
  • сто пятьдесят грамм сметаны
  • столовая ложка сахарной пудры
  • два яйца
  • три столовые ложки манной крупы
  • тридцать грамм сливочного масла
  • чайная ложка разрыхлителя
  • ванилин – на кончике ножа
  • растительное масло — для смазывания формочек

Сырники из творога: приготовление

  • Положить творог в миску и измельчить все при помощи вилки.
  • Сливочное масло растопить на водяной бане или же в микроволновке.
  • В миску положить сахар и ванилин. Все хорошенько перемешать. Затем добавить манку, разрыхлитель, соль, перемешать и отложить на время.
  • Яйца вбить в творог и добавить остывшее растопленное масло, сметану. Затем добавить смесь из манки и разрыхлителя и все хорошенечко перемешать. Оставить буквально на десять минут, чтобы манка набухла.
  • Специальные силиконовые формочки смазать растительным маслом и уложить туда тесто. Тесто нужно укладывать не до краев, оставляя сверху где-то 5 мм, чтобы тесто могло подняться.
  • Разогреть духовку до 180°С. Заложить туда сырники и печь примерно полчаса, до появления золотистой корочки.
  • Готовые сырники изъять из формочек.
  • В отдельную миску положить сметану, добавить сахарную пудру и хорошенько перемешать.
  • Горячие сырники полить получившейся сладкой сметаной.

Сырники из творога: приготовленные в духовке, запах и вкус обалденные!

Приготовленные таким способом сырники получаются пышными, нежными и очень вкусными. А аромат – м-м-м… — невозможно пройти мимо.

Обязательно пригласите своих друзей на чай и угостите их этими замечательными сырниками!

Сырники из творога: готовы

Наслаждайтесь приятным общением и угощением!

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