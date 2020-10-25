Сырники из творога: приготовленные в духовке, запах и вкус обалденные!

Сырники из творога! Предлагаем вам приготовить сырники и творога в духовке. Они получаются очень вкусными с изумительно нежным запахом.
Сырники из творога: ингредиенты
- двести грамм творога
- три столовые ложки сахара
- сто пятьдесят грамм сметаны
- столовая ложка сахарной пудры
- два яйца
- три столовые ложки манной крупы
- тридцать грамм сливочного масла
- чайная ложка разрыхлителя
- ванилин – на кончике ножа
- растительное масло — для смазывания формочек
Сырники из творога: приготовление
- Положить творог в миску и измельчить все при помощи вилки.
- Сливочное масло растопить на водяной бане или же в микроволновке.
- В миску положить сахар и ванилин. Все хорошенько перемешать. Затем добавить манку, разрыхлитель, соль, перемешать и отложить на время.
- Яйца вбить в творог и добавить остывшее растопленное масло, сметану. Затем добавить смесь из манки и разрыхлителя и все хорошенечко перемешать. Оставить буквально на десять минут, чтобы манка набухла.
- Специальные силиконовые формочки смазать растительным маслом и уложить туда тесто. Тесто нужно укладывать не до краев, оставляя сверху где-то 5 мм, чтобы тесто могло подняться.
- Разогреть духовку до 180°С. Заложить туда сырники и печь примерно полчаса, до появления золотистой корочки.
- Готовые сырники изъять из формочек.
- В отдельную миску положить сметану, добавить сахарную пудру и хорошенько перемешать.
- Горячие сырники полить получившейся сладкой сметаной.
Приготовленные таким способом сырники получаются пышными, нежными и очень вкусными. А аромат – м-м-м… — невозможно пройти мимо.
Обязательно пригласите своих друзей на чай и угостите их этими замечательными сырниками!
Сырники из творога: готовы
Наслаждайтесь приятным общением и угощением!
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