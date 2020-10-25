Сырники из творога: приготовленные в духовке, запах и вкус обалденные!

Сырники из творога! Предлагаем вам приготовить сырники и творога в духовке. Они получаются очень вкусными с изумительно нежным запахом.

Сырники из творога: ингредиенты

двести грамм творога

три столовые ложки сахара

сто пятьдесят грамм сметаны

столовая ложка сахарной пудры

два яйца

три столовые ложки манной крупы

тридцать грамм сливочного масла

чайная ложка разрыхлителя

ванилин – на кончике ножа

растительное масло — для смазывания формочек

Сырники из творога: приготовление

Положить творог в миску и измельчить все при помощи вилки.

Сливочное масло растопить на водяной бане или же в микроволновке.

В миску положить сахар и ванилин. Все хорошенько перемешать. Затем добавить манку, разрыхлитель, соль, перемешать и отложить на время.

Яйца вбить в творог и добавить остывшее растопленное масло, сметану. Затем добавить смесь из манки и разрыхлителя и все хорошенечко перемешать. Оставить буквально на десять минут, чтобы манка набухла.

Специальные силиконовые формочки смазать растительным маслом и уложить туда тесто. Тесто нужно укладывать не до краев, оставляя сверху где-то 5 мм, чтобы тесто могло подняться.

Разогреть духовку до 180°С. Заложить туда сырники и печь примерно полчаса, до появления золотистой корочки.

Готовые сырники изъять из формочек.

В отдельную миску положить сметану, добавить сахарную пудру и хорошенько перемешать.

Горячие сырники полить получившейся сладкой сметаной.

Приготовленные таким способом сырники получаются пышными, нежными и очень вкусными. А аромат – м-м-м… — невозможно пройти мимо.

Обязательно пригласите своих друзей на чай и угостите их этими замечательными сырниками!

Сырники из творога: готовы

Наслаждайтесь приятным общением и угощением!