Куриные котлеты в духовке. Вкусные котлетки к картофелю или гречке

Куриные котлеты в духовке — самый вкусный ужин для всей семьи.
Куриные котлеты в духовке: ингредиенты
- Куриный фарш — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Томатная паста — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Хлеб — 3 толстых ломтика
- Сметана
- Растительное масло для обжарки
- Средняя луковица
- Мука для обвалки
- Специи
- Соль
Пошаговое приготовление:
- Лук мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистости.
- Хлеб замочите в воде и немного отожмите.
- Затем смешайте фарш, хлеб и обжарку из лука, посолите и поперчите.
- Сделайте продолговатые котлеты, обваляйте и прихватите со всех сторон на горячей сковороде по 1 минуте до румяной корочки.
- Смешайте в ёмкости сметану, томатную пасту и специи.
- Выложите котлеты в смазанную маслом ёмкость, залейте сметанным соусом и поставьте в духовой шкаф на 20 минут при 200 градусах.
- Подавайте с любым гарниром или свежими овощами.
Куриные котлеты в духовке — невероятно вкусные и сочные
Приятного аппетита!
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