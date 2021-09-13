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Куриные котлеты в духовке. Вкусные котлетки к картофелю или гречке

Куриные котлеты в духовке — самый вкусный ужин для всей семьи.

Куриные котлеты в духовке: ингредиенты

Куриные котлеты в духовке

  1. Куриный фарш — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Томатная паста — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  3. Хлеб — 3 толстых ломтика
  4. Сметана
  5. Растительное масло для обжарки
  6. Средняя луковица
  7. Мука для обвалки
  8. Специи
  9. Соль

Пошаговое приготовление:

  • Лук мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистости.
  • Хлеб замочите в воде и немного отожмите.
  • Затем смешайте фарш, хлеб и обжарку из лука, посолите и поперчите.
  • Сделайте продолговатые котлеты, обваляйте и прихватите со всех сторон на горячей сковороде по 1 минуте до румяной корочки.
  • Смешайте в ёмкости сметану, томатную пасту и специи.
  • Выложите котлеты в смазанную маслом ёмкость, залейте сметанным соусом и поставьте в духовой шкаф на 20 минут при 200 градусах.
  • Подавайте с любым гарниром или свежими овощами.

Куриные котлеты в духовке — невероятно вкусные и сочные

Куриные котлеты в духовке. Вкусные котлетки к картофелю или гречке 2

Приятного аппетита!

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