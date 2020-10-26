Потратила всего несколько минут, и теперь мой холодильник пахнет свежестью и чистотой

Не всегда холодильник пахнет свежестью и чистотой – даже в том случае, когда вы закрываете блюда пленами и крышками, все равно появляется некоторый неприятный аромат, который радости не доставляет. В некоторых случаях, просто банально не хватает времени вымыть его или что-то брали, разлили и просто не заметили, а ароматы появились.

Как правильно почистить холодильник

убираем все продукты, пересматриваем все, что может быть испорченным и источающим ароматы;

в теплой воде разводим уксус и протираем все поверхности в холодильнике. Полки вынимаем, промываем кухонной мочалкой, протираем уксусом, потом чистой тряпочкой и вытираем насухо;

особо тщательно чистим резинку – в этом месте всегда скапливаются крошки и грязь и если вы не будете ее чистить, она начнет источать ароматы, да и испортиться, просто растянется и дверца не будет плотно прилегать;

в чистый холодильник кладем поглотитель запахов – они сегодня везде продаются или кладем кофейные зерна, они прекрасно справляются с неприятными ароматами. Этой же «функцией» обладает сода, лимон, ароматные специи – гвоздика, корица, ванилин;

прежде чем ставить в холодильник блюда и кастрюли обязательно протирайте их низ, чтобы не марать полки холодильника.

Следите за чистотой холодильника и тогда такие генеральные уборки, вам придется делать реже.