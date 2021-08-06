Готовлю вкусный пирог каждый день. Пирог за 1 минуту: как легко испечь простой молочный торт с ягодами торт

Пирог с сезонными свежими ягодами или кусочками фруктов, можно использовать и мороженные заготовки. Бисквит получается пышным, влажным, нет необходимости пропитывать сиропами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 3 шт;
сахар, 130 г;
молоко, 200 мл;
мука, 200 г;
разрыхлитель, 10 г;
ягоды любые по вкусу, 300 г.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, перемешиваем венчиком, пока сахар не растворится.
Вливаем молоко и перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, хорошо вымешиваем тесто.
Масса должна быть густой и полностью однородной.
Всыпаем в тесто ягоды и перемешиваем.
Совет: чтобы ягоды не сильно пускали сок во время запекания, смешайте их со столовой ложкой любого крахмала.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут. Сморите по своей духовке и проверяйте готовность палочкой.
Вынимаем из формы и остужаем.
Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
Пирог получается нежным и пышным, ароматным и свежим. Чтобы было вкуснее и праздничнее, можно бисквит разрезать на 2 коржа и смазать их кремом, который сделайте по своему вкусу.
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