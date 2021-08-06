Готовлю вкусный пирог каждый день. Пирог за 1 минуту: как легко испечь простой молочный торт с ягодами торт

Пирог с сезонными свежими ягодами или кусочками фруктов, можно использовать и мороженные заготовки. Бисквит получается пышным, влажным, нет необходимости пропитывать сиропами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар, 130 г;

молоко, 200 мл;

мука, 200 г;

разрыхлитель, 10 г;

ягоды любые по вкусу, 300 г.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, перемешиваем венчиком, пока сахар не растворится.

Вливаем молоко и перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, хорошо вымешиваем тесто.

Масса должна быть густой и полностью однородной.

Всыпаем в тесто ягоды и перемешиваем.

Совет: чтобы ягоды не сильно пускали сок во время запекания, смешайте их со столовой ложкой любого крахмала.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут. Сморите по своей духовке и проверяйте готовность палочкой.

Вынимаем из формы и остужаем.

Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.