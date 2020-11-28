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Тарталетки с красной рыбой: закуска для фуршета и домашних торжеств

Тарталетки с красной рыбой отличный вариант закуски. Рыбная начинка в тарталетках очень аппетитно, вкусно и выглядит так празднично!

Тарталетки с красной рыбой: ингредиенты

Тарталетки с красной рыбой

  1. 1 (одна) шт – яиц
  2. 200 (двести) гр – красной рыбы
  3. 1 (одна) шт – огурца
  4. Зелень по вкусу
  5. 100 (сто) гр – плавленого сыра
  6. 10 )десять) шт – тарталеток готовых
  7. 2 (две) ст. ложки – сметаны

Тарталетки с красной рыбой: рецепт

Тарталетки с красной рыбой

  • Яйца отварите
  • Сыр в морозилку, чтобы легче натереть было
  • Слабосолёный лосось нарежьте мелким кубиком. Немного оставьте для украшения тарталеток
  • Нарезку переложите в посуду
  • Яйца натрите на терке
  • Положите к рыбе
  • Сырок натрите на терке
  • Добавьте его к ингредиентам
  • Огурец мелко нарежьте
  • Укроп измельчите и все добавляем в общую массу. Добавьте сметану и перемешайте. Начинка готова
  • Выложите начинку в тарталетки. Украсьте полосочками рыбы и зеленью

Тарталетки с красной рыбой готовы!

Тарталетки с красной рыбой

Очень оригинальная закуска. Смотрится празднично. Со стола уйдут они за считанные минуты. На здоровье.

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