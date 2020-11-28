Тарталетки с красной рыбой: закуска для фуршета и домашних торжеств

Тарталетки с красной рыбой отличный вариант закуски. Рыбная начинка в тарталетках очень аппетитно, вкусно и выглядит так празднично!
Тарталетки с красной рыбой: ингредиенты
- 1 (одна) шт – яиц
- 200 (двести) гр – красной рыбы
- 1 (одна) шт – огурца
- Зелень по вкусу
- 100 (сто) гр – плавленого сыра
- 10 )десять) шт – тарталеток готовых
- 2 (две) ст. ложки – сметаны
Тарталетки с красной рыбой: рецепт
- Яйца отварите
- Сыр в морозилку, чтобы легче натереть было
- Слабосолёный лосось нарежьте мелким кубиком. Немного оставьте для украшения тарталеток
- Нарезку переложите в посуду
- Яйца натрите на терке
- Положите к рыбе
- Сырок натрите на терке
- Добавьте его к ингредиентам
- Огурец мелко нарежьте
- Укроп измельчите и все добавляем в общую массу. Добавьте сметану и перемешайте. Начинка готова
- Выложите начинку в тарталетки. Украсьте полосочками рыбы и зеленью
Тарталетки с красной рыбой готовы!
Очень оригинальная закуска. Смотрится празднично. Со стола уйдут они за считанные минуты. На здоровье.
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