Тарталетки с красной рыбой: закуска для фуршета и домашних торжеств

Тарталетки с красной рыбой отличный вариант закуски. Рыбная начинка в тарталетках очень аппетитно, вкусно и выглядит так празднично!

Тарталетки с красной рыбой: ингредиенты

1 (одна) шт – яиц 200 (двести) гр – красной рыбы 1 (одна) шт – огурца Зелень по вкусу 100 (сто) гр – плавленого сыра 10 )десять) шт – тарталеток готовых 2 (две) ст. ложки – сметаны

Тарталетки с красной рыбой: рецепт

Яйца отварите

Сыр в морозилку, чтобы легче натереть было

Слабосолёный лосось нарежьте мелким кубиком. Немного оставьте для украшения тарталеток

Нарезку переложите в посуду

Яйца натрите на терке

Положите к рыбе

Сырок натрите на терке

Добавьте его к ингредиентам

Огурец мелко нарежьте

Укроп измельчите и все добавляем в общую массу. Добавьте сметану и перемешайте. Начинка готова

Выложите начинку в тарталетки. Украсьте полосочками рыбы и зеленью

Тарталетки с красной рыбой готовы!

Очень оригинальная закуска. Смотрится празднично. Со стола уйдут они за считанные минуты. На здоровье.