Соус Голландский: нежный и лёгкий соус национальной кухни Франции

Соус Голландский – классический и знаменитый! Голландез получается нежным, легким. Соус относится к французской кухне! Отлично подходит к овощам, яйцам, рыбе, белому мясу.
Соус Голландский: ингредиенты
- Пол ст. ложки – белого винного уксуса
- 2 (две) шт – яичного желтка
- 120 (сто двадцать) гр – топленного масла
- 2 (две) ст. ложки – воды
- Пол ч. ложки – белого перца
- Соль и лимонный сок по вкусу
Соус Голландский: рецепт
- Топленное масло должно быть качественным. От него будет зависеть вкус соуса
- Белый перец раздавите ножом. Переложите в сотейник и налейте туда воду и белый винный уксус. Уварите смесь так, чтобы получилась одна столовая ложка. Процедите жидкость и остудите
- К желткам добавьте уксусную смесь и перемешайте при помощи венчика до однородного состояния. Положите смесь на водяную баню. Не перегрейте желтки. Они не должны свернуться
- Затем влейте топленое масло (подогретое) . В конце лимонный сок и соль. Размешайте до однородного состояния
Соус Голландский готов!
Подавать соус рекомендуется теплым.
Если у вас не нашлось белого винного уксуса, можете заменить на белое вино, сухое или полусухое. Принято его подавать к яйцам пашот, рыбе. Овощам. Кушайте соус сразу после приготовления.На здоровье.
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