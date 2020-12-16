Соус Голландский: нежный и лёгкий соус национальной кухни Франции

Соус Голландский – классический и знаменитый! Голландез получается нежным, легким. Соус относится к французской кухне! Отлично подходит к овощам, яйцам, рыбе, белому мясу.

Соус Голландский: ингредиенты

Пол ст. ложки – белого винного уксуса 2 (две) шт – яичного желтка 120 (сто двадцать) гр – топленного масла 2 (две) ст. ложки – воды Пол ч. ложки – белого перца Соль и лимонный сок по вкусу

Соус Голландский: рецепт

Топленное масло должно быть качественным. От него будет зависеть вкус соуса

Белый перец раздавите ножом. Переложите в сотейник и налейте туда воду и белый винный уксус. Уварите смесь так, чтобы получилась одна столовая ложка. Процедите жидкость и остудите

К желткам добавьте уксусную смесь и перемешайте при помощи венчика до однородного состояния. Положите смесь на водяную баню. Не перегрейте желтки. Они не должны свернуться

Затем влейте топленое масло (подогретое) . В конце лимонный сок и соль. Размешайте до однородного состояния

Соус Голландский готов!

Подавать соус рекомендуется теплым.

Если у вас не нашлось белого винного уксуса, можете заменить на белое вино, сухое или полусухое. Принято его подавать к яйцам пашот, рыбе. Овощам. Кушайте соус сразу после приготовления.

На здоровье.