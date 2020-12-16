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Соус Голландский: нежный и лёгкий соус национальной кухни Франции

Соус Голландский – классический и знаменитый! Голландез получается нежным, легким. Соус относится к французской кухне! Отлично подходит к овощам, яйцам, рыбе, белому мясу.

Соус Голландский: ингредиенты

Соус Голландский

  1. Пол ст. ложки – белого винного уксуса
  2. 2 (две) шт – яичного желтка
  3. 120 (сто двадцать) гр – топленного масла
  4. 2 (две) ст. ложки – воды
  5. Пол ч. ложки – белого перца
  6. Соль и лимонный сок по вкусу

Соус Голландский: рецепт

Соус Голландский

  • Топленное масло должно быть качественным. От него будет зависеть вкус соуса
  • Белый перец раздавите ножом. Переложите в сотейник и налейте туда воду и белый винный уксус. Уварите смесь так, чтобы получилась одна столовая ложка. Процедите жидкость и остудите
  • К желткам добавьте уксусную смесь и перемешайте при помощи венчика до однородного состояния. Положите смесь на водяную баню. Не перегрейте желтки. Они не должны свернуться
  • Затем влейте топленое масло (подогретое) . В конце лимонный сок и соль. Размешайте до однородного состояния

Соус Голландский готов!

Соус Голландский

Подавать соус рекомендуется теплым.

Если у вас не нашлось белого винного уксуса, можете заменить на белое вино, сухое или полусухое. Принято его подавать к яйцам пашот, рыбе. Овощам. Кушайте соус сразу после приготовления.

На здоровье.

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