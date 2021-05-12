Котлеты с творогом. Этот рецепт пришёл к нам из средневековья

Котлеты с творогом очень интересное и полезное блюдо. Такие котлеты подойдут как гарнир к любому блюду и очень понравятся домочадцам.
Котлеты с творогом: ингредиенты
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Филе куриное — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Творог от 9% — 0,6 кг. (шестьсот грамм)
- Мука пшеничная — 0,3 кг. (триста грамм)
- Чеснок — восемь зубчиков
- Молотый чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Зелёный укроп и петрушка — по 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайных ложек)
Рецепт приготовления:
- Порубите куриное мясо мелкими кубиками. Лучше брать мясо с бёдрышек, на них мясо более мягкое.
- В мясо добавьте творог и перемешайте, затем добавьте яйца и рубленую зелень.
- Фарш посолите и поперчите, приправьте чесноком и хорошо перемешайте.
- Смажьте противень маслом.
- Сформируйте куриные котлеты размером с ладонь, панируйте в сухарях или муке.
- Готовые котлеты выложите на противень и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 40-50 минут.
Котлеты с творогом — настоящее мужское блюдо.
Готовьте на здоровье!
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