Миндальное печенье: хрустящее печенье, с насыщенным миндальным вкусом

Миндальное печенье вполне возможно приготовить и дома! Оно получается не хуже магазинного! Готовить его проще простого!

Миндальное печенье: ингредиенты

85 (восемьдесят пять) гр – миндальной муки 85 (восемьдесят пять) гр – сахарной пудры 1 (одна) шт – яичного белка

Миндальное печенье: рецепт

Миндаль промелите в кофемолке

В посуду насыпьте миндальную муку и добавьте сахарную пудру

Перемешайте тщательно

В другой посуде взбейте белок до твердого состояния

В два приема добавьте в белковую пену муку и сахарную пудру

Перемешайте лопаткой

С помощью чайных ложек выложите будущие печеньки на противень . Печенье присыпьте сахарной пудрой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Но потом не вытаскивайте из духовки. Оставьте их там на час

Миндальное печенье готово: Видео

Вот такое ароматное и нежное лакомство получилось. Ваши домочадцы будут в полном восторге от такого угощения! Как видите никакой волокиты с тестом. Все быстро и просто! Готовьте на здоровье!