Миндальное печенье: хрустящее печенье, с насыщенным миндальным вкусом

Миндальное печенье вполне возможно приготовить и дома! Оно получается не хуже магазинного! Готовить его проще простого!
Миндальное печенье: ингредиенты
- 85 (восемьдесят пять) гр – миндальной муки
- 85 (восемьдесят пять) гр – сахарной пудры
- 1 (одна) шт – яичного белка
Миндальное печенье: рецепт
- Миндаль промелите в кофемолке
- В посуду насыпьте миндальную муку и добавьте сахарную пудру
- Перемешайте тщательно
- В другой посуде взбейте белок до твердого состояния
- В два приема добавьте в белковую пену муку и сахарную пудру
- Перемешайте лопаткой
- С помощью чайных ложек выложите будущие печеньки на противень . Печенье присыпьте сахарной пудрой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Но потом не вытаскивайте из духовки. Оставьте их там на час
Миндальное печенье готово: Видео
Вот такое ароматное и нежное лакомство получилось. Ваши домочадцы будут в полном восторге от такого угощения! Как видите никакой волокиты с тестом. Все быстро и просто! Готовьте на здоровье!
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