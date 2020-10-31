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Миндальное печенье: хрустящее печенье, с насыщенным миндальным вкусом

Миндальное печенье вполне возможно приготовить и дома! Оно получается не хуже магазинного! Готовить его проще простого!

Миндальное печенье: ингредиенты

Миндальное печенье

  1. 85 (восемьдесят пять) гр – миндальной муки
  2. 85 (восемьдесят пять) гр – сахарной пудры
  3. 1 (одна) шт – яичного белка

Миндальное печенье: рецепт

Миндальное печенье

  • Миндаль промелите в кофемолке
  • В посуду насыпьте миндальную муку и добавьте сахарную пудру
  • Перемешайте тщательно
  • В другой посуде взбейте белок до твердого состояния
  • В два приема добавьте в белковую пену муку и сахарную пудру
  • Перемешайте лопаткой
  • С помощью чайных ложек выложите будущие печеньки на противень . Печенье присыпьте сахарной пудрой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Но потом не вытаскивайте из духовки. Оставьте их там на час

Миндальное печенье готово: Видео

Вот такое ароматное и нежное лакомство получилось. Ваши домочадцы будут в полном восторге от такого угощения! Как видите никакой волокиты с тестом. Все быстро и просто! Готовьте на здоровье!

Миндальное печенье

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