Если у вас дома есть картофель, приготовьте этот простой, дешевый и вкусный рецепт

Вкусные пирожки с картофельной начинкой и простым, но мягким и пышным тестом. Рецепт очень легкий, с ним справится любой, даже начинающий кулинар.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 шт;

морковь, 1 шт;

сыр чеддер или по вкусу, 100 г;

лук зеленый и зелень.

Для приготовления теста необходимо:

йогурт или кефир, 100 г;

соль щепотка;

мука, 4 ст.л;

разрыхлитель, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре.

Морковь трем на крупной терке и обжариваем на сливочном масле.

Добавляем в картофель морковь, перемешиваем.

Трем сыр на крупной терке и также вмешиваем в пюре.

Солим и перчим, добавляем приправы для картофеля, мелко порезанной зеленью и зеленым луком.

Совет: зелень берите по своему вкусу или всыпайте ароматные сухие травы.

Яйца смешиваем с солью и перебиваем венчиком.

Всыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем, добавляем жирный кефир или натуральный йогурт. Вымешиваем.

Смачиваем руки растительным маслом и формируем небольшие котлетки.

Опускаем котлетки в кляр и выкладываем в большое количество растительного масла, разогретого в сковороде.

Обжариваем пирожки до румяности с двух сторон.

Подаем со сметаной или растопленным сливочным маслом, можно сделать соус с чесноком на основе натурального йогурта.