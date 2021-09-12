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Если у вас дома есть картофель, приготовьте этот простой, дешевый и вкусный рецепт

Вкусные пирожки с картофельной начинкой и простым, но мягким и пышным тестом. Рецепт очень легкий, с ним справится любой, даже начинающий кулинар.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • сыр чеддер или по вкусу, 100 г;
  • лук зеленый и зелень.

Для приготовления теста необходимо:

  • йогурт или кефир, 100 г;
  • соль щепотка;
  • мука, 4 ст.л;
  • разрыхлитель, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре.

Морковь трем на крупной терке и обжариваем на сливочном масле.

Добавляем в картофель морковь, перемешиваем.

Трем сыр на крупной терке и также вмешиваем в пюре.

Солим и перчим, добавляем приправы для картофеля, мелко порезанной зеленью и зеленым луком.

Совет: зелень берите по своему вкусу или всыпайте ароматные сухие травы.

Яйца смешиваем с солью и перебиваем венчиком.

Всыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем, добавляем жирный кефир или натуральный йогурт. Вымешиваем.

Смачиваем руки растительным маслом и формируем небольшие котлетки.

Опускаем котлетки в кляр и выкладываем в большое количество растительного масла, разогретого в сковороде.

Обжариваем пирожки до румяности с двух сторон.

Если у вас дома есть картофель, приготовьте этот простой, дешевый и вкусный рецепт

Подаем со сметаной или растопленным сливочным маслом, можно сделать соус с чесноком на основе натурального йогурта.

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