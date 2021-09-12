Если у вас дома есть картофель, приготовьте этот простой, дешевый и вкусный рецепт

Вкусные пирожки с картофельной начинкой и простым, но мягким и пышным тестом. Рецепт очень легкий, с ним справится любой, даже начинающий кулинар.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 шт;
- морковь, 1 шт;
- сыр чеддер или по вкусу, 100 г;
- лук зеленый и зелень.
Для приготовления теста необходимо:
- йогурт или кефир, 100 г;
- соль щепотка;
- мука, 4 ст.л;
- разрыхлитель, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде, превращаем в пюре.
Морковь трем на крупной терке и обжариваем на сливочном масле.
Добавляем в картофель морковь, перемешиваем.
Трем сыр на крупной терке и также вмешиваем в пюре.
Солим и перчим, добавляем приправы для картофеля, мелко порезанной зеленью и зеленым луком.
Совет: зелень берите по своему вкусу или всыпайте ароматные сухие травы.
Яйца смешиваем с солью и перебиваем венчиком.
Всыпаем муку с разрыхлителем и вымешиваем, добавляем жирный кефир или натуральный йогурт. Вымешиваем.
Смачиваем руки растительным маслом и формируем небольшие котлетки.
Опускаем котлетки в кляр и выкладываем в большое количество растительного масла, разогретого в сковороде.
Обжариваем пирожки до румяности с двух сторон.
Подаем со сметаной или растопленным сливочным маслом, можно сделать соус с чесноком на основе натурального йогурта.
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