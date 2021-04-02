Просто заворачиваю фарш с любой начинкой в пергамент и готовлю на сковороде без масла за 15 минут

Вкусное блюдо, совершенно не жирное и готовится без большого количества брызг по всей кухне. Олин из самых простых и практичный рецептов приготовления мясного блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш мясной, 600 г;
- сыр, 90 г;
- зелень по вкусу, хороший пучок;
- хлопья овсяные, 20 г;
- молоко, 40 г;
- соль, перец, специи, ароматные травы.
Процесс приготовления
Нагреваем до горячего состояния молоко и заливаем им овсяные хлопья. Оставляем набухать на 10 минут.
Совет: если овсяные хлопья вы не любите, замените их манной крупой. Фарш также можно брать любой по своему вкусу.
Заправляем фарш солью и перцем. Специями и ароматными травами, свежей зеленью. Добавляю набухшие овсяные хлопья, перемешиваю.
Делим фарш на 3 части.
Пергамент берем в количестве 3 листов.
Часть фарша выкладываем на пергамент в виде прямоугольника, сверху кладем любую начинку по вкусу. Я беру вареные яйца и зелень, сыр.
Сворачиваем фарш в виде рулета и заворачиваем пергаментом. Края закрепляем.
Делаем три мясных рулета с разными начинками.
Разогреваем сухую сковороду и выкладываем колбаски, заливаем кипятком и накрываем крышкой.
Тушим около 7 минут, переворачиваем и готовим еще 8 минут.
Такие ароматные колбаски – рулеты с начинкой, отличная закуска на обед или ужин.Я часто готовлю их на свежем воздухе на пикниках, всем гостям нравится.
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