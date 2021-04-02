Просто заворачиваю фарш с любой начинкой в пергамент и готовлю на сковороде без масла за 15 минут

Вкусное блюдо, совершенно не жирное и готовится без большого количества брызг по всей кухне. Олин из самых простых и практичный рецептов приготовления мясного блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш мясной, 600 г;

сыр, 90 г;

зелень по вкусу, хороший пучок;

хлопья овсяные, 20 г;

молоко, 40 г;

соль, перец, специи, ароматные травы.

Процесс приготовления

Нагреваем до горячего состояния молоко и заливаем им овсяные хлопья. Оставляем набухать на 10 минут.

Совет: если овсяные хлопья вы не любите, замените их манной крупой. Фарш также можно брать любой по своему вкусу.

Заправляем фарш солью и перцем. Специями и ароматными травами, свежей зеленью. Добавляю набухшие овсяные хлопья, перемешиваю.

Делим фарш на 3 части.

Пергамент берем в количестве 3 листов.

Часть фарша выкладываем на пергамент в виде прямоугольника, сверху кладем любую начинку по вкусу. Я беру вареные яйца и зелень, сыр.

Сворачиваем фарш в виде рулета и заворачиваем пергаментом. Края закрепляем.

Делаем три мясных рулета с разными начинками.

Разогреваем сухую сковороду и выкладываем колбаски, заливаем кипятком и накрываем крышкой.

Тушим около 7 минут, переворачиваем и готовим еще 8 минут.