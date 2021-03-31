Всегда удачное тесто, меняю начинки и каждый раз получаю новый вкус. Сегодня пеку с яблоками

Универсальное тесто получается очень мягким и нежным, пышным, оно прекрасно сочетается с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Идеальный вариант – это пирожки с яблоками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 4 ст.л;

дрожжи сухие, 7 г;

молоко теплое, 300 мл;

соль, 1 ч.л;

масло сливочное и масло растительное по 40 г;

яйцо, 1 шт;

мука, около 600 г.

Для приготовления начинки необходимо:

яблоки, 3 шт;

сахар, 30 г;

масло сливочное, 30 г;

корица.

Для смазывания смешиваем желток с ложкой молока.

Процесс приготовления

В теплом молоке растворяем дрожжи и сахар, оставляем на 10 минут.

Совет: для теста все продукты должны быть теплыми, чтобы тесто потом равномерно поднималось и при выпекании осталось пышным.

Добавляем растительное масло и размягченное сливочное масло, вымешиваем.

Добавляем яйцо и соль, перемешиваем.

Всыпаем в массу трет просеянной муки и замешиваем.

Постепенно вводим всю муку и вымешиваем тесто. Но учтите, что вам может потребоваться чуть больше или меньше муки, поэтому хорошо вымешивайте и не переборщите.

Накрываем тесто и ставим его в теплое место на 1 час.

Яблоки очищаем от кожуры и режем крупными кусочками.

Тесто раскатываем на пласт и режем на полоски.

У вас должно получится 10 – 12 полосок.

На каждую кладем кусочек яблока, кусочек масла, посыпаем сахаром и сворачиваем тесто вокруг кусочка рулетом.

Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом и накрываем на 15 минут.

Смазываем взбитым желтком с молоком.

Выпекаем пирожки при 180 градусах 20 – 25 минут.

Можно еще посыпать остывшие пирожки пудрой, корицей, а внутрь к яблокам, положить измельченные орехи и изюм.