Всегда удачное тесто, меняю начинки и каждый раз получаю новый вкус. Сегодня пеку с яблоками

Универсальное тесто получается очень мягким и нежным, пышным, оно прекрасно сочетается с разными начинками, как сладкими, так и солеными. Идеальный вариант – это пирожки с яблоками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар, 4 ст.л;
- дрожжи сухие, 7 г;
- молоко теплое, 300 мл;
- соль, 1 ч.л;
- масло сливочное и масло растительное по 40 г;
- яйцо, 1 шт;
- мука, около 600 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- яблоки, 3 шт;
- сахар, 30 г;
- масло сливочное, 30 г;
- корица.
Для смазывания смешиваем желток с ложкой молока.
Процесс приготовления
В теплом молоке растворяем дрожжи и сахар, оставляем на 10 минут.
Совет: для теста все продукты должны быть теплыми, чтобы тесто потом равномерно поднималось и при выпекании осталось пышным.
Добавляем растительное масло и размягченное сливочное масло, вымешиваем.
Добавляем яйцо и соль, перемешиваем.
Всыпаем в массу трет просеянной муки и замешиваем.
Постепенно вводим всю муку и вымешиваем тесто. Но учтите, что вам может потребоваться чуть больше или меньше муки, поэтому хорошо вымешивайте и не переборщите.
Накрываем тесто и ставим его в теплое место на 1 час.
Яблоки очищаем от кожуры и режем крупными кусочками.
Тесто раскатываем на пласт и режем на полоски.У вас должно получится 10 – 12 полосок.
На каждую кладем кусочек яблока, кусочек масла, посыпаем сахаром и сворачиваем тесто вокруг кусочка рулетом.
Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом и накрываем на 15 минут.
Смазываем взбитым желтком с молоком.
Выпекаем пирожки при 180 градусах 20 – 25 минут.
Можно еще посыпать остывшие пирожки пудрой, корицей, а внутрь к яблокам, положить измельченные орехи и изюм.
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