Рогалики с мармеладом из творожного теста: нежные и вкусные.

Рогалики с мармеладом из творожного теста! Приветствую, дорогой друг! Вы уже попробовали приготовить домашние мармеладки? Ну как, понравилось? Очень надеюсь, что да.

Если Вы попали на эту страничку, это явно неспроста. Значит Вы, как и я, любите мармеладки и цените вкусные десерты. Особенно самодельные вкусные десерты, когда готовишь дома из натуральных ингредиентов, да ещё и с отличным настроением в предвкушении чуда.

На этот раз я поделюсь методом приготовления домашних рогаликов с мармеладкой. Тесто мы сделаем творожное, так что рогалики получатся очень нежные.

Рогалики с мармеладом из творожного теста: ингредиенты

Двести граммов девятипроцентного творога

Триста граммов муки

Двести пятьдесят граммов сливочного масла

Одна полная чайная ложка разрыхлителя

Щепоточка мелкой соли

Одно среднее куриное яйцо

Две столовые ложки с небольшой горкой сахарной пудры

Ну и конечно двести граммов мармелада (куда уж нам без него!)

Рогалики с мармеладом из творожного теста: как готовить

Сливочное масло нужно предварительно положить в морозильную камеру, так как оно должно стать достаточно твёрдым, прежде чем мы сможем приступить к работе. Натереть затвердевшее масло на тёрке.

Сверху просеять муку. Начать перетирать. Советую перетирать руками, превращая массу в мелкую крошку.

Начать перетирать. Советую перетирать руками, превращая массу в мелкую крошку. Взбить куриное яйцо. Миксер не понадобится, можно взбить и венчиком и вилкой. Добавить щепотку соли.

Сцедить жидкость с творога. Можно выложить творог в ситечко или выжать при помощи марлечки, чтобы быть точно уверенным, что творог сухой.

Смешать яичную массу с масляной крошкой и с творогом. Тесто получится приятным на ощупь и эластичным.

Когда замесим тесто, нужно будет его завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник. Через полчаса достать и положить на рабочий стол. Нужно будет поделить тесто на две половинки. Посыпать скалку мукой и раскатать два пласта. Разрезать пласт на ромбики.

Положить мармеладку на большую часть каждого из ромбиков и завернуть рогалик.

Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов. Покрыть противень пергаментной бумагой. Можно смазать пергаментную бумагу подсолнечным маслом. На противень выложить рогалики. Оставлять между рогаликами немного промежутка.

Рогалики пропекаются двадцать минут. Когда рогалики достаточно остынут, посыпать их сахарной пудрой. Не стоит посыпать сахарной пудрой, когда рогалики ещё горячие, иначе пудра намокнет.

Рогалики с мармеладом из творожного теста: готовы

Надеюсь эти рогалики с мармеладкой из творожного теста Вам понравятся!