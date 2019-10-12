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Влажный и космически шоколадный пирог за считанные минуты


Влажный и космически шоколадный пирог за считанные минуты
Шоколадом трудно испортить пирог) Такая выпечка точно порадует сладкоежек.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

растительное масло 0,5 стак.

молоко стак.

кипяток стак.

мука 2,5 стак.

сахар

ванильный сахар

какао 5 ст.л.

сода 1 ч.л.

разрыхлитель 1 ч.л.

Приготовление:

Смешайте все сухие ингредиенты.

Отдельно смешайте остальные ингредиенты.

При помощи венчика соедините обе массы до однородности.

Смажьте форму маслом и отправьте туда тесто.

Выпекайте при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Полейте шоколадом и украсьте фруктами.

Приятного аппетита!!!

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