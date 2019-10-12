Влажный и космически шоколадный пирог за считанные минуты

Ингредиенты:
яйца 2 шт.
растительное масло 0,5 стак.
молоко стак.
кипяток стак.
мука 2,5 стак.
сахар
ванильный сахар
какао 5 ст.л.
сода 1 ч.л.
разрыхлитель 1 ч.л.
Приготовление:
Смешайте все сухие ингредиенты.
Отдельно смешайте остальные ингредиенты.
При помощи венчика соедините обе массы до однородности.
Смажьте форму маслом и отправьте туда тесто.
Выпекайте при температуре 180 градусов 40-50 минут.
Полейте шоколадом и украсьте фруктами.
Приятного аппетита!!!
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