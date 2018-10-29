Яркая и вкусная закуска к праздничному столу — помидоры, фаршированные мягким сыром

Ингредиенты:

помидоры — 10 небольших

адыгейский сыр — 200 г

зеленый лук — 2 пучка

зелень укропа — небольшой пучок

петрушка — небольшой пучок

чеснок — 1 зубчик

майонез — 1-2 столовые ложки (можно заменить густой сметаной)

соль по вкусу

Приготовление:

Вырезаем верхнюю часть помидора. Вынимаем маленькой ложечкой семена и внутренние перегородки. Немного присаливаем каждый помидор изнутри и ставим отверстиями вниз на бумажное полотенце на 20-30 минут.

Отдельно размять вилкой адыгейский сыр.

Зелень нарезаем мелко и добавляем к сыру.

Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к сыру, заправляем майонезом, солим по вкусу и хорошо перемешиваем.

Чайной ложечкой заполняем каждый помидор начинкой. и красиво расставляем на блюдо.

Приятного аппетита!