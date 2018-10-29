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Яркая и вкусная закуска к праздничному столу — помидоры, фаршированные мягким сыром

Волшебный вкус!

Яркая и вкусная закуска к праздничному столу — помидоры, фаршированные мягким сыром

Ингредиенты:

помидоры — 10 небольших
адыгейский сыр — 200 г
зеленый лук — 2 пучка
зелень укропа — небольшой пучок
петрушка — небольшой пучок
чеснок — 1 зубчик
майонез — 1-2 столовые ложки (можно заменить густой сметаной)
соль по вкусу

Приготовление:

Вырезаем верхнюю часть помидора. Вынимаем маленькой ложечкой семена и внутренние перегородки. Немного присаливаем каждый помидор изнутри и ставим отверстиями вниз на бумажное полотенце на 20-30 минут.
Отдельно размять вилкой адыгейский сыр.
Зелень нарезаем мелко и добавляем к сыру.
Чеснок пропускаем через пресс и добавляем к сыру, заправляем майонезом, солим по вкусу и хорошо перемешиваем.
Чайной ложечкой заполняем каждый помидор начинкой. и красиво расставляем на блюдо.

Приятного аппетита!

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