Пивной суп: для настоящих мужчин!

Пивной суп! Баварцы, чтоб вы знали, любят и умеют вкусно поесть. Что-что, а с разнообразием и сытностью кухни у них все в полном порядке.

Правда, на первый взгляд, может показаться, что в баварской кухне иногда блюдо состоит из несочетаемых блюд. Но результат, в любом случае, получается восхитительным и невероятно вкусным. Тем более, если в рецепте используется пиво!

Пряность пива в сочетании со вкусом копченостей придает пивному супу отличный аромат и вкусовые оттенки.

При этом можно использовать как темное, так и светлое пиво, в зависимости от вкусовых предпочтений. При использовании темного пива, суп получится более густым и слегка сладковатым. Этот медовый оттенок будет прекрасно сочетаться с остротой перца чили или кайенского перца.

В любом случае – этот суп обязательно стоит приготовить, как минимум для того, чтобы порадовать мужскую часть семейства!

Пивной суп: Ингредиенты

Охотничья колбаса или копченые сосиски (можно взять Баварскую или Краковскую колбасу) – 300 г

Копченые свиные ребрышки или корейка – 200 г

Сыр (любой твердый сорт) – 200 г

Плавленый сыр – 50-100 г

Лук – 1 головка

Перец чили или кайенский – 1-2 стручка

Пиво – 1 л.

Соль, черный перец молотый, паприка

Растительное масло

Свежие листья кинзы и петрушки (по желанию)

Пивной суп: приготовление

В разогретом растительном масле пожарить нарезанный полукольцами лук.

Нарезать колбасу (сосиски) и ребрышки и добавить в лук. Туда же положить стручки острого перца.

Обжаривать минут пять.

Добавить измельченный сыр и перемешивать пока сыр расплавится.

Влить пиво, посолить, поперчить и варить минут пять после того, как суп закипит.

Подавать с сухарями и посыпав, по желанию, нарезанной зеленью.

Пивной суп: готов

Приятного аппетита!