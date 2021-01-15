Пивной суп: для настоящих мужчин!

Пивной суп! Баварцы, чтоб вы знали, любят и умеют вкусно поесть. Что-что, а с разнообразием и сытностью кухни у них все в полном порядке.
Правда, на первый взгляд, может показаться, что в баварской кухне иногда блюдо состоит из несочетаемых блюд. Но результат, в любом случае, получается восхитительным и невероятно вкусным. Тем более, если в рецепте используется пиво!
Пряность пива в сочетании со вкусом копченостей придает пивному супу отличный аромат и вкусовые оттенки.
При этом можно использовать как темное, так и светлое пиво, в зависимости от вкусовых предпочтений. При использовании темного пива, суп получится более густым и слегка сладковатым. Этот медовый оттенок будет прекрасно сочетаться с остротой перца чили или кайенского перца.
В любом случае – этот суп обязательно стоит приготовить, как минимум для того, чтобы порадовать мужскую часть семейства!
Пивной суп: Ингредиенты
- Охотничья колбаса или копченые сосиски (можно взять Баварскую или Краковскую колбасу) – 300 г
- Копченые свиные ребрышки или корейка – 200 г
- Сыр (любой твердый сорт) – 200 г
- Плавленый сыр – 50-100 г
- Лук – 1 головка
- Перец чили или кайенский – 1-2 стручка
- Пиво – 1 л.
- Соль, черный перец молотый, паприка
- Растительное масло
- Свежие листья кинзы и петрушки (по желанию)
Пивной суп: приготовление
- В разогретом растительном масле пожарить нарезанный полукольцами лук.
- Нарезать колбасу (сосиски) и ребрышки и добавить в лук. Туда же положить стручки острого перца.
- Обжаривать минут пять.
- Добавить измельченный сыр и перемешивать пока сыр расплавится.
- Влить пиво, посолить, поперчить и варить минут пять после того, как суп закипит.
- Подавать с сухарями и посыпав, по желанию, нарезанной зеленью.
Пивной суп: готов
Приятного аппетита!
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