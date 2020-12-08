Вы удивитесь, как это вкусно. Гости обожают закуску «Сало на подушке»

Чем больше на праздничном столе оригинальных и изысканных закусок, тем лучше. А если эти закуски еще и готовятся из обычных продуктов, и вы не тратите на них массу времени, это вообще самые лучшие рецепты. Предлагаю один такой – сало на подушке из зелени и аджики.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, 1 кг;
- чеснок, 1 головка;
- лук, 1 шт;
- петрушка, хороший пучок;
- аджика, 2 ст.л;
- соль, 1.5 ст.л;
- перец.
Процесс приготовления
От сала отрезаем шкурку и делаем с одной стороны 3 глубоких надреза (но не режем до конца, просто глубокие надрезы).
Переворачиваем и с другой стороны делаем уже 2 глубоких надреза.
Натираем солью и в два разреза выкладываем аджику.
Совет: не используйте кетчуп и майонез, а берите домашнюю или покупную аджику, чтобы она была соленой и острой.
И с другой стороны в 3 надреза укладываем смесь из зелени и пропущенного через пресс чеснока с солью и перцем.
Посыпаем эту сторону солью, перцем или смесью перцев.
Прижимаем сало.
Лук режем тонкими полукольцами.
Выкладываем на стол пищевую пленку, выкладываем лук и сверху – сало. Обсыпаем его солью и перцем и плотно заворачиваем пленкой в тугой сверток.
Отправляем в холодильник на 3 суток.
Убираем пленку и лук, разрезаем на 2 части и замораживаем в течение пару часов.Это поможет быстро и тонко нарезать аккуратными ломтиками.
Храним сало в морозильной камере, обернув его фольгой или пергаментом.
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