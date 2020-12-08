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Вы удивитесь, как это вкусно. Гости обожают закуску «Сало на подушке»

Чем больше на праздничном столе оригинальных и изысканных закусок, тем лучше. А если эти закуски еще и готовятся из обычных продуктов, и вы не тратите на них массу времени, это вообще самые лучшие рецепты. Предлагаю один такой – сало на подушке из зелени и аджики.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сало, 1 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • лук, 1 шт;
  • петрушка, хороший пучок;
  • аджика, 2 ст.л;
  • соль, 1.5 ст.л;
  • перец.

Процесс приготовления

От сала отрезаем шкурку и делаем с одной стороны  3 глубоких надреза (но не режем до конца, просто глубокие надрезы).

Переворачиваем и с другой стороны делаем уже 2 глубоких надреза.

Натираем солью и в два разреза выкладываем аджику.

Совет: не используйте кетчуп и майонез, а берите домашнюю или покупную аджику, чтобы она была соленой и острой.

И с другой стороны в 3 надреза укладываем смесь из зелени и пропущенного через пресс чеснока  с солью и перцем.

Посыпаем эту сторону солью, перцем или смесью перцев.

Прижимаем сало.

Вы удивитесь, как это вкусно. Гости обожают закуску «Сало на подушке»

Лук режем тонкими полукольцами.

Выкладываем на стол пищевую пленку, выкладываем лук и сверху – сало. Обсыпаем его солью и перцем и плотно заворачиваем пленкой в тугой сверток.

Вы удивитесь, как это вкусно. Гости обожают закуску «Сало на подушке»

Отправляем в холодильник на 3 суток.

Убираем пленку и лук, разрезаем на 2 части и замораживаем в течение пару часов.

Это поможет быстро и тонко нарезать аккуратными ломтиками.

Вы удивитесь, как это вкусно. Гости обожают закуску «Сало на подушке»

Храним сало в морозильной камере, обернув его фольгой или пергаментом.

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