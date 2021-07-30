Гурийская капуста. Вкусная, сочная заготовка от подруги из Тбилиси

Гурийская капуста получается просто превосходной и красиво, она украсит любое застолье.
Гурийская капуста: ингредиенты
- Свекла — 1 шт. (одна штука)
- Белокочанная капуста — 2,5 кг. (два с половиной килограмм)
- Чеснок — 12 з. (двенадцать зубчиков)
- Острый перец — один стручок
- Чёрный перец — 2 горошин
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Вода — 2 л. (два литра)
Способ приготовления:
- В кастрюле вскипятите воду, потихоньку добавляя в неё соль.
- Капусту нарежьте крупными кусками, сохраняя кочерыжки.
- Свеклу очистите и нарежьте кружками, стручковый перец небольшими кусками, чеснок очистите.
- В довольно вместительную кастрюлю послойно опустите сперва капусту, затем свеклу, чеснок, перец горошком, стручковый перец, и так слоями. Нужно, чтобы до верха кастрюли осталось хоть 5 см.
- Залейте рассолом и накройте крышкой на 4-5 дней.
Гурийская капуста — красиво, вкусно и немного остренько.
Приятного аппетита!
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