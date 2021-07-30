Скатерть-Самобранка

5 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Гурийская капуста. Вкусная, сочная заготовка от подруги из Тбилиси

Гурийская капуста получается просто превосходной и красиво, она украсит любое застолье.

Гурийская капуста: ингредиенты

Гурийская капуста

  1. Свекла — 1 шт. (одна штука)
  2. Белокочанная капуста — 2,5 кг. (два с половиной килограмм)
  3. Чеснок — 12 з. (двенадцать зубчиков)
  4. Острый перец — один стручок
  5. Чёрный перец — 2 горошин
  6. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Вода — 2 л. (два литра)

Способ приготовления:

  • В кастрюле вскипятите воду, потихоньку добавляя в неё соль.
  • Капусту нарежьте крупными кусками, сохраняя кочерыжки.
  • Свеклу очистите и нарежьте кружками, стручковый перец небольшими кусками, чеснок очистите.
  • В довольно вместительную кастрюлю послойно опустите сперва капусту, затем свеклу, чеснок, перец горошком, стручковый перец, и так слоями. Нужно, чтобы до верха кастрюли осталось хоть 5 см.
  • Залейте рассолом и накройте крышкой на 4-5 дней.

Гурийская капуста — красиво, вкусно и немного остренько.

Гурийская капуста. Вкусная, сочная заготовка от подруги из Тбилиси 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх
,,