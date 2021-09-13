Молочная рисовая каша по-скандинавски. Томлёная каша получается нежной и в меру вязкой

Молочная рисовая каша по-скандинавски получается очень вкусной и нежной, настоящий завтрак для всей семьи.
Молочная рисовая каша по-скандинавски: ингредиенты
- Круглый рис – 360 г. (триста шестьдесят грамм)
- Мёд – ½ ст. (пол стакана)
- Вода – 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Сливочное масло – 3 ст. л. (три толовых ложки)
- Молоко – 1 л. (один литр) или стакана
- Вяленые ягоды – горсть или по вкусу
- Сахар – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Ваниль – на кончике ножа
- Корица-порошок – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- В сотейник или кастрюлю с толстыми стенками залейте воду. В холодной воде промойте рисовую крупу и положите в воду. Доведите до кипения. Варите под крышкой 10 минут на среднем огне. Готовьте, пока пока рис не впитает воду.
- Влейте 300 мл молока. Доведите до пузырьков и готовьте без крышки на минимальном огне, пока не загустеет каша. Порциями влейте молоко ещё два раза и проварите по 5 минут после каждой порции. Постоянно помешивайте и следите, чтобы каша не пристала ко дну посуды.
- Долейте оставшееся молоко, добавьте сахар, корицу, ваниль и соль. Не накрывайте. Готовьте так, пока не впитается молоко.
- Огонь выключите. Кастрюлю оставьте на плите. Положите мёд и масло, перемешайте. Кашу оставьте под крышкой на 15 минут.
- Рисовую кашу присыпьте корицей и вялеными ягодами.
Молочная рисовая каша по-скандинавски- нежная и невероятно вкусная
Готовьте на здоровье!
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