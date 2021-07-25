Знала бы раньше, приготовила бы больше. Вкусный салат из баклажанов и грибов в майонезе

Сочетание баклажан и грибов – это классический вкус, который выделяет такие салаты. Готовится он очень просто, получается вкусно, обходится дешево. Подаю даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-баклажаны, 1.5 кг;
-шампиньоны, 500 г;
-лук, 500 г;
-чеснок, 5 зубчиков;
-масло растительное, 120 г;
-майонез, 5 ст.л;
-соль, 2 ч.л;
-уксус 9 %, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Баклажаны режем кусочками. Бросаем в кипящую, соленую воду и варим 2 минуты.
Вынимаем в сито и оставляем стекать,
Грибы режем кусочками и обжариваем на растительном масле около 10 минут.
Стекшие баклажаны также обжариваем на растительном масле до румяности.
Лук режем кубиками и жарим на растительном масле.
Все обжаренные продукты остужаем.
Чеснок трем на терке.
Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и уксусом, посыпаем перцем.
Раскладываем салат в баночки плотно, убирая воздух при помощи ложки.
Накрываем крышками и стерилизуем в кастрюле после закипания 20 минут.
Закручиваем крышками и остужаем, ставим на хранение в подвал или в кладовку.
Вы можете сделать такой салат и сразу подать его на стол, но, если он постоит и настоится хотя бы сутки в холодильнике, он получается еще вкуснее.Подаю его с разными гарнирами, мясными закусками.
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