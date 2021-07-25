Знала бы раньше, приготовила бы больше. Вкусный салат из баклажанов и грибов в майонезе

Сочетание баклажан и грибов – это классический вкус, который выделяет такие салаты. Готовится он очень просто, получается вкусно, обходится дешево. Подаю даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-баклажаны, 1.5 кг;

-шампиньоны, 500 г;

-лук, 500 г;

-чеснок, 5 зубчиков;

-масло растительное, 120 г;

-майонез, 5 ст.л;

-соль, 2 ч.л;

-уксус 9 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Баклажаны режем кусочками. Бросаем в кипящую, соленую воду и варим 2 минуты.

Вынимаем в сито и оставляем стекать,

Грибы режем кусочками и обжариваем на растительном масле около 10 минут.

Стекшие баклажаны также обжариваем на растительном масле до румяности.

Лук режем кубиками и жарим на растительном масле.

Все обжаренные продукты остужаем.

Чеснок трем на терке.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом и уксусом, посыпаем перцем.

Раскладываем салат в баночки плотно, убирая воздух при помощи ложки.

Накрываем крышками и стерилизуем в кастрюле после закипания 20 минут.

Закручиваем крышками и остужаем, ставим на хранение в подвал или в кладовку.