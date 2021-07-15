Торт цифра для мальчика: очень сочный и красивый тортик для ваших сыновей

Торт цифра для мальчика – по моему рецепту получается очень красиво, вкусно. И приготовить не так сложно!
Торт цифра для мальчика: ингредиенты
- 80 (восемьдесят) гр – сахара
- 1 (одна) шт – яйца
- 40 (сорок) гр – меда
- Щепотка соли
- Пол ч. ложки – соды
- 50 (пятьдесят) гр – размягченного сливочного масла
- 200 (двести) гр – муки
Крем на три коржа
- 400 (четыреста) гр – творожного сыра
- 500 (пятьсот) гр – сливок
- Пищевые красители по желанию
- Сахарная пудра по вкусу
Торт цифра для мальчика: рецепт
- В сотейник насыпьте сахар, соль, мед. Туда же разбейте яйца и перемешайте при помощи венчика. Затем добавьте сливочное масло и отправьте на огонь. Постоянно помешивайте. Как только закипит, уберите с огня. Добавьте соду, и вновь перемешайте
- Остудите и добавьте половину муки. Перемешайте
- Месите тесто. Заверните его в пакет и уберите на ночь в холодильник
- У меня цифра 4. Я распечатала ее на А4 формате
- Тесто разделите на 2 части и раскатайте на тефлоновом коврике. А коврик с цифрой перенесите на противень
- Сверху немного посыпьте мукой. Сверху положите шаблон и вырежьте цифру
- Тесто проколите вилкой. Оно не должно вздуться и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 7 минут. Не более
- Потом также готовьте вторую цифру со второй части теста
- Теперь крем. Творожный сыр и пудру взбейте и добавьте к сливкам и еще раз взбейте
- В одну часть крема добавьте пищевой краситель. Другую часть крема положите в мешок с насадкой
- Выложите на фольгу 1 цифру. Отсадите крем на цифре. Сверху положите 2 цифру, и цветной крем
- Торт украсьте ягодами по желанию
Торт цифра для мальчика готова!
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