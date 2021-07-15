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Торт цифра для мальчика: очень сочный и красивый тортик для ваших сыновей

Торт цифра для мальчика – по моему рецепту получается очень красиво, вкусно. И приготовить не так сложно!

Торт цифра для мальчика: ингредиенты

Торт цифра для мальчика

  1. 80 (восемьдесят) гр – сахара
  2. 1 (одна) шт – яйца
  3. 40 (сорок) гр – меда
  4. Щепотка соли
  5. Пол ч. ложки – соды
  6. 50 (пятьдесят) гр – размягченного сливочного масла
  7. 200 (двести) гр – муки

Крем на три коржа

  1. 400 (четыреста) гр – творожного сыра
  2. 500 (пятьсот) гр – сливок
  3. Пищевые красители по желанию
  4. Сахарная пудра по вкусу

Торт цифра для мальчика: рецепт

Торт цифра для мальчика

  • В сотейник насыпьте сахар, соль, мед. Туда же разбейте яйца и перемешайте при помощи венчика. Затем добавьте сливочное масло и отправьте на огонь. Постоянно помешивайте. Как только закипит, уберите с огня. Добавьте соду, и вновь перемешайте
  • Остудите и добавьте половину муки. Перемешайте
  • Месите тесто. Заверните его в пакет и уберите на ночь в холодильник
  • У меня цифра 4. Я распечатала ее на А4 формате

Торт цифра для мальчика

  • Тесто разделите на 2 части и раскатайте на тефлоновом коврике. А коврик с цифрой перенесите на противень
  • Сверху немного посыпьте мукой. Сверху положите шаблон и вырежьте цифру
  • Тесто проколите вилкой. Оно не должно вздуться и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 7 минут. Не более
  • Потом также готовьте вторую цифру со второй части теста
  • Теперь крем.
    Творожный сыр и пудру взбейте и добавьте к сливкам и еще раз взбейте
  • В одну часть крема добавьте пищевой краситель. Другую часть крема положите в мешок с насадкой
  • Выложите на фольгу 1 цифру. Отсадите крем на цифре. Сверху положите 2 цифру, и цветной крем
  • Торт украсьте ягодами по желанию

Торт цифра для мальчика готова!

Торт цифра для мальчика

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